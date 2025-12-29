Наверняка на новогоднем столе у многих будет "старорежимное" лакомство - Рижские шпроты. Но будьте осторожны - нету ли на банке надписей на русском?

В сети обсуждается сюжет о латвийских шпротах на экспортных рынках, которые подаются так, как будто они произведены в России - на русском языке!

На вопросы отвечают представители рыбоконсервного предприятия.

Все производители рыбной продукции Латвии не экспортировали ничего в Россию уже почти 4 года. Это сознательный выбор всех. В сюжете показан немецкий супермаркет; На любой экспортный рынок мы экспортируем и будем экспортировать продукцию, оформляя ее так, как того требует клиент соответствующей страны. Да, и иногда на русском языке на этнические рыночные ниши в Германии, Израиле, США и т. д. Продолжайте вкладывать свою энергию в работу на территории Латвии и не лезьте туда, где не нужно.

Кампания #RunāLatviski комментирует: В Германии каждый русский уже давно умеет читать «шпроты» — Sprotten — по-немецки, этот ген сервилизма по отношению к русским — это психопатология! Даже каждый идиот умеет читать и понимать SPROTTEN! А Рига, господин Бите, не находится в России!

@MarisTasPats добавляет: Тезис о том, что латвийские продукты должны быть маркированы текстом на русском языке, потому что тогда их будут лучше покупать (в Германии, США и Израиле), по сути своей является антигосударственным. С помощью такого «маркетинга» вы лживо демонстрируете всей толпе, что Латвия является частью «русского мира». Вы ждете русских танков? Отвратительно!

Анита Дрейка: Напоминает страшную дискуссию перед оккупацией — что скажут русские, как же можно. Можно! Можно, Bite @AndrisBite и другие бесхребетные! Русские всегда полуголодные — они будут есть ваши шпроты и пить шнапс, даже если на этикетке не будет инструкции на русском языке! Больше самоуважения, латыши!