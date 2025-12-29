Baltijas balss logotype
«Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском » 17 4233

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
соцсети
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »

Наверняка на новогоднем столе у многих будет "старорежимное" лакомство - Рижские шпроты. Но будьте осторожны - нету ли на банке надписей на русском?

В сети обсуждается сюжет о латвийских шпротах на экспортных рынках, которые подаются так, как будто они произведены в России - на русском языке!

На вопросы отвечают представители рыбоконсервного предприятия.

  1. Все производители рыбной продукции Латвии не экспортировали ничего в Россию уже почти 4 года. Это сознательный выбор всех.
  2. В сюжете показан немецкий супермаркет;
  3. На любой экспортный рынок мы экспортируем и будем экспортировать продукцию, оформляя ее так, как того требует клиент соответствующей страны. Да, и иногда на русском языке на этнические рыночные ниши в Германии, Израиле, США и т. д.
  4. Продолжайте вкладывать свою энергию в работу на территории Латвии и не лезьте туда, где не нужно.

Кампания #RunāLatviski комментирует: В Германии каждый русский уже давно умеет читать «шпроты» — Sprotten — по-немецки, этот ген сервилизма по отношению к русским — это психопатология! Даже каждый идиот умеет читать и понимать SPROTTEN! А Рига, господин Бите, не находится в России!

@MarisTasPats добавляет: Тезис о том, что латвийские продукты должны быть маркированы текстом на русском языке, потому что тогда их будут лучше покупать (в Германии, США и Израиле), по сути своей является антигосударственным. С помощью такого «маркетинга» вы лживо демонстрируете всей толпе, что Латвия является частью «русского мира». Вы ждете русских танков? Отвратительно!

Анита Дрейка: Напоминает страшную дискуссию перед оккупацией — что скажут русские, как же можно. Можно! Можно, Bite @AndrisBite и другие бесхребетные! Русские всегда полуголодные — они будут есть ваши шпроты и пить шнапс, даже если на этикетке не будет инструкции на русском языке! Больше самоуважения, латыши!

#русский язык #экспорт #национализм #маркетинг #пищевая промышленность #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(17)
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    29-го декабря

    Хотите дальше, квоты на вылов уменьшили. Скоро салаку будем поштучно покупать.

  • A
    Aleks
    29-го декабря

    Всегда найдется пара -тройка дебилов-остальные боты,которые будут учить как надо делать бизнес и почему то всегда смешивают несмешиваемое. Их бы в Друскининкай,санаторный город в Литве,где подлечиваются русскоязычные с Литвы,Эстонии,Латвии,Израиля,Украины ,Германии . Лангу ж там инфаркт хватит и будет строчить письма в литовский Сейм.,а там не Латвия-литовцы ее тут же в дурак определят,ведь ее депутатская неприкосновенность там не канает.😂 Отправьте ее в Литву подлечиться чуток и хоть за госсчет...Это будет незабываемо для Ланги...😂

  • i
    italianec
    29-го декабря

    Латвийские шпроты,-самые патриотичные шпроты в мире!

  • bt
    bory tschist
    29-го декабря

    уже только одного названия "рижские" – все российские патриоты должны без остановки блевать (made in EU-Latvia)

  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    29-го декабря

    Тсич, ты больной. Рига - центр Лифляндской губернии! :)

  • Мп
    Мимо проходил
    29-го декабря

    Пусть уже нацирАнально озабоченные едят наклейки на государственном, а шпроты отдают в пансионаты. Всем пользя будет.

  • А
    Антимонетарист
    29-го декабря

    Был у Германии в магазине одного маленького городка. Там шпрот, произведённых в России полно! А вот латвийской баночки не нашлось!

  • ji
    jurijs ivanovs
    29-го декабря

    мы тоже хотим поесть шпроты ! но это слишком дорого ! можем купить только свежую кильку и посолить в кастрюле ! мы тоже хотим есть шпроты и копчёную салаку !

  • 29-го декабря

    если у человека есть голова на плечах он шпроты есть не будет, никакие.

  • bt
    bory tschist
    29-го декабря

    вечно недовольный и смердящий "смерш" уже переехал в рф (?) или пока ещё оформляет свои департационныe из стран Балтии –документы?

  • Д
    Добрый
    bory tschist
    29-го декабря

    Смерть из раши никуда и не переезжал.Сидит на продавленном диване со стаканом самогона и вспоминает,как хорошо ему жилось при сталине

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го декабря

    в России в магазинах жрачки полно, ассортимент шире чем в Прибалтийских магазсараях

  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го декабря

    Приятного аппетита. Не забудь жвачку рашистскую фталазолом заесть

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го декабря

    эти ваши латв шпроты такое Г...

    калининградские как советские по ГОСТ, веусные

  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го декабря

    Кенигсбергские шпроты?Что за Калининград?

  • Мп
    Мимо проходил
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го декабря

    Калининград - это тот город, что не входил в Лифляндскую губернию. :)

  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го декабря

    Сейчас в России уже 20 предприятий производят шпроты, в том числе и на экспорт. Ланга может спать спокойно, латвийские шпроты России уже не нужны.

Читать все комментарии

