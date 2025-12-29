Baltijas balss logotype
Улыбаемся, головка показалась! Правда о съемке родов в латвийских больницах 0 973

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Улыбаемся, головка показалась! Правда о съемке родов в латвийских больницах

Съемка родов в формате фото и видео в мире становится все более распространенной практикой, однако в Латвии ситуация иная. Чтобы выяснить, какие правила необходимо соблюдать и как часто семьи выбирают съемку или фотографирование родов, портал Jauns.lv обратился в несколько медицинских учреждений.

В Рижском роддоме отмечают, что желание снимать или фотографировать процесс родов в последние годы существенно не изменилось, пишет Otkrito.lv. Время от времени семьи действительно хотят зафиксировать сам процесс родов, однако чаще всего будущие родители предпочитают сфотографировать или снять на видео малыша и маму сразу после рождения.

Важные требования к участникам

В родильном доме подчеркивают, что как сопровождающее лицо роженицы, так и фотограф родов должны иметь пройденное рентгенологическое обследование легких, чтобы исключить риск туберкулеза. Если помимо близкого человека на родах планируется присутствие фотографа, об этом необходимо заранее уведомить медицинское учреждение.

Во время эпидемии гриппа присутствие фотографа на родах может быть ограничено с целью снижения риска распространения инфекции.

Съемка — только с разрешения пациентки

Фото- и видеосъемка возможны только с согласия пациентки. То же правило распространяется и на медицинский персонал: акушерку или врача можно снимать только в том случае, если они не возражают. Если кто-либо из медиков не желает попадать в кадр, съемка должна быть организована таким образом, чтобы в кадре находились только мама и/или новорожденный.

Главное — не мешать работе

Родильный дом поддерживает желание сохранить этот особенный момент жизни, однако подчеркивает, что съемочный процесс не должен мешать работе персонала. Штативы и другое оборудование могут ограничивать передвижение медиков, поэтому следует выбирать максимально деликатные и ненавязчивые решения.

Опыт Видземской больницы

В Видземской больнице в настоящее время не наблюдается тенденции к тому, чтобы будущие мамы хотели снимать или фотографировать процесс родов. В большинстве случаев родители предпочитают сосредоточиться на самих родах и встрече с новорожденным. Представители больницы подчеркивают, что главное — обеспечить безопасную и спокойную среду как для мамы, так и для малыша.

В Латвии съемка родов возможна, однако необходимо соблюдать конкретные правила и уважать требования медиков. Основное значение имеют желание пациентки и безопасность, а также недопущение вмешательства в работу медицинского персонала. Фото- и видеовоспоминания о родах чаще всего создаются уже после появления ребенка на свет, позволяя родителям сохранить особенные моменты без стресса и лишних ограничений.

#медицина #Латвия #безопасность #технологии #правила
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
