Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Новый год проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным; введены дополнительные рейсы 0 473

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
LETA
Изображение к статье: На Новый год проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным; введены дополнительные рейсы

Сегодня и завтра пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом Риги бесплатно, кроме того, в новогоднюю ночь введены дополнительные рейсы автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили в ООО "Rīgas satiksme".

31 декабря и 1 января поездки в общественном транспорте пассажирам регистрировать не нужно.

В ночь с 31 декабря на 1 января в период с 0:30 до 2:15 на ряде маршрутов введены дополнительные рейсы: на автобусных маршрутах номер 3, объединенном маршруте номер 12, 23, 26, 24, 25, 37, 51 и 53, на трамвайных маршрутах номер 1, 5, 7, 11 и на троллейбусных маршрутах номер 4, 9, 15, 17 и 18.

На автобусном маршруте номер 3 один из дополнительных рейсов по направлению в Плявниеки начнется с остановки ул. Грециниеку в 0:31, с остановки улицы Меркеля - в 0:35.

Муниципальными платными автостоянками, которые обслуживает "Rīgas satiksme", 31 декабря и 1 января также можно пользоваться бесплатно, за исключением подземной стоянки на улице Валдемара, 5a.

В пятницу, 2 января, общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.

Читайте нас также:
#Рига #новый год #транспорт #трамваи #бесплатно #автобусы #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Рижском родильном доме первой в новом году родилась девочка
Изображение к статье: Без машин: какие улицы Риги могут стать пешеходными совсем скоро?
Изображение к статье: Оборудование для косметологических процедур смогут использовать только медики
Изображение к статье: В Рижском роддоме первой в этом году родилась девочка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео