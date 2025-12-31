В праздничные дни полиция Рижского самоуправления будет работать в усиленном режиме для обеспечения общественного порядка и пресечения нарушений, в том числе для контроля за соблюдением правил использования пиротехники, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В полиции отмечают, что по возможности нарушения правил использования пиротехники будут предотвращаться. В остальных случаях сотрудники постараются установить личности нарушителей на месте, а если это окажется невозможным, факт нарушения будет зафиксирован и наказание применено позднее.

Как сообщалось, Рижская дума приняла новые обязательные правила о запрете пиротехники в ночное время в городе.

Чтобы не нарушать ночной покой жителей, новые правила предусматривают в период с 1 июня по 31 августа запрет на использование пиротехники с 23:00 до 7:00, а в период с 1 сентября по 31 мая - с 22:00 до 7:00. Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, проведение которых согласовано со столичным самоуправлением, а также в новогоднюю ночь с 24:00 до 1:00.

За нарушение правил предусмотрен административный штраф - до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических.