Полиция Рижского самоуправления будет встречать Новый год в усиленном режиме 3 346

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
LETA
Изображение к статье: Полиция Рижского самоуправления будет встречать Новый год в усиленном режиме

В праздничные дни полиция Рижского самоуправления будет работать в усиленном режиме для обеспечения общественного порядка и пресечения нарушений, в том числе для контроля за соблюдением правил использования пиротехники, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В полиции отмечают, что по возможности нарушения правил использования пиротехники будут предотвращаться. В остальных случаях сотрудники постараются установить личности нарушителей на месте, а если это окажется невозможным, факт нарушения будет зафиксирован и наказание применено позднее.

Как сообщалось, Рижская дума приняла новые обязательные правила о запрете пиротехники в ночное время в городе.

Чтобы не нарушать ночной покой жителей, новые правила предусматривают в период с 1 июня по 31 августа запрет на использование пиротехники с 23:00 до 7:00, а в период с 1 сентября по 31 мая - с 22:00 до 7:00. Запрет на использование пиротехники не распространяется на публичные мероприятия, проведение которых согласовано со столичным самоуправлением, а также в новогоднюю ночь с 24:00 до 1:00.

За нарушение правил предусмотрен административный штраф - до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических.

#полиция #новый год #рижская дума #штрафы #безопасность #правила #общественный порядок
(3)
  • АП
    Алексей Попович
    31-го декабря

    Зачем? Всё будет хорошо! Езжайте домой и встречайте Новый Год с семьёй. 🎆

    10
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го декабря

    Да и дронов побольше, их в Марупе навалом наштамповали из китайских полуфабрикатов.

    8
    1
  • З
    Злой
    31-го декабря

    Смотрите не обделайтесь от натуги!

    8
    1
