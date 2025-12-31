В клинической университетской больнице имени Павла Страдиня (PSKUS) в этом году проведено 50 пересадок почек, пять пересадок сердца, восемь пересадок печени и 24 пересадки роговицы, сообщили агентству LETA в PSKUS.

В 2025 году в Латвии зарегистрировано 25 посмертных доноров органов, а также три живых донора почки. В то же время возможности трансплантации по-прежнему ожидают пациенты с тяжёлыми и угрожающими жизни диагнозами — 60 пациентов ожидают пересадки почки, семь — сердца, восемь — печени, восемь — роговицы и трое — лёгких.

Большое внимание в 2025 году уделялось профессиональному развитию специалистов и обмену опытом за рубежом. Врачи и координаторы больницы Страдиня проходили обучение и получали опыт в Швеции, Норвегии и Эстонии, укрепляя как клинические навыки, так и международное сотрудничество. Параллельно продолжалась работа по обеспечению возможности трансплантации лёгких пациентам, которым она необходима, а также развивался Латвийский регистр больных почечными заболеваниями, обеспечивая мониторинг пациентов, исследовательскую деятельность и своевременное планирование трансплантаций.

В этом году продолжалась программа пересадки печени. Для того чтобы обеспечить присоединение PSKUS к платформе обмена донорскими органами «Scandiatransplant», была подана документация для аккредитации Объединённой лаборатории по стандарту качества Европейской федерации иммуногенетики (EFI). Это важный шаг для обеспечения качества и безопасности процесса трансплантации в соответствии с международными стандартами и расширения возможностей для пациентов, нуждающихся в пересадке органов, отмечают в больнице.

Особое внимание уделялось живым донорам в трансплантации — сфере, в которой здоровый человек добровольно жертвует часть себя, чтобы спасти жизнь близкого. Для обеспечения максимальной безопасности донора и высокого качества трансплантации Национальная служба координации трансплантаций PSKUS и Латвийский центр трансплантации сотрудничают с центрами трансплантации в странах Скандинавии. Например, в октябре этого года специалисты PSKUS отправились с визитом по обмену опытом в Университетскую больницу Осло, где познакомились с одной из самых активных программ пересадки почек от живых доноров в Скандинавии.

В 2026 году Страдиня больница начнёт переговоры и предпримет дальнейшие необходимые действия для присоединения к международной организации по обмену органами «Scandiatransplant», которая объединяет центры трансплантации в Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Исландии и Эстонии. Участие в этой сети будет означать, что в случаях, когда в Латвии отсутствует необходимый для спасения жизни орган, его будут искать во всём регионе с населением около 30 миллионов человек, обеспечивая единый список ожидания и увеличивая шансы получить подходящий орган.

Одновременно в 2025 году возросла активность общества в вопросах донорства органов. В системе E-veselība своё решение за или против донорства органов, тканей или тела выразили 46 623 жителя, что на 30% больше, чем в начале года. Из них 26 729 человек дали согласие на использование органов после смерти, что за год составляет более 4000 новых потенциальных доноров. В целом этой возможностью воспользовались около 2,5% жителей Латвии. В то же время, по сравнению с 2024 годом, наблюдается снижение числа согласий со стороны родственников доноров, информируют в больнице.

В Латвии трансплантация органов является полностью оплачиваемым государством видом лечения и осуществляется PSKUS.