В Риге встреча Нового года пройдет на шести площадях; юрмальчан ждет лазерное шоу в Каугури 0 564

Наша Латвия
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге встреча Нового года пройдет на шести площадях; юрмальчан ждет лазерное шоу в Каугури
ФОТО: LETA

Новогодние праздничные мероприятия в Риге состоятся на шести площадях, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Празднования пройдут с сегодняшнего дня с 21:00 до 2:00 1 января на Ратушной площади, Ливской площади, Замковой площади, на площади у Пороховой башни, на параллельной улице набережной 11 Ноября между Польской и Епископской улицами, а также на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазии.

За праздничное настроение и танцевальную атмосферу на площадях Старой Риги будут отвечать диджеи — DJ Sets, DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss и ведущий Валтер Краузе.

На каждой из площадей состоится единое аудиовизуальное представление, в рамках которого музыкальное выступление диджеев будет синхронизировано с визуальными проекциями на фасады зданий. На параллельной улице набережной 11 Ноября визуальное искусство можно будет наблюдать на LED-экранах.

В течение вечера на каждой из площадок публику будет приветствовать модератор, который поможет создать праздничное настроение, делясь историями о встрече Нового года в других местах города, напоминая о ярких моментах уходящего года и намекая на предстоящие события нового.

Новый год в Юрмале встретят лазерным шоу в Каугури

В преддверии Нового года в Юрмале, в районе Каугури, состоится лазерное шоу, сообщили агентству LETA в городской думе.

Провести предновогодние мгновения Юрмала приглашает сегодня в 23:00 на мероприятии у Культурного центра Каугури. В ожидании наступления Нового года выступит группа Debespuses, состоятся конкурсы о новогодних традициях в разных странах мира, а на большом экране в формате фоторепортажа можно будет вспомнить самые яркие события уходящего года в Юрмале.

Незадолго до полуночи состоится подключение к трансляции Латвийского телевидения, а наступление Нового года ознаменуется красочным световым лазерным шоу в небе над Каугури.

#Рига #Юрмала #новый год #традиции #мероприятия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео