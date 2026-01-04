Baltijas balss logotype
Андрея Экиса обозвали русофобом, но он объяснил почему это не так

Наша Латвия
Дата публикации: 04.01.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Андрея Экиса обозвали русофобом, но он объяснил почему это не так

Предприниматель и телепродюсер Андрей Экис сообщает, что недавно его назвали русофобом.

«И именно здесь важно понять, как это слово работает в языке пропаганды. В пропаганде слово «русофоб» не используется для защиты русского народа. Он используется, чтобы сознательно смешать режим Путина с русским народом.

Вы говорите: государство Россия ведет себя агрессивно. Ты говоришь: давайте говорить о фактах, а не о лозунгах.

И ответ: ты русофоб.

Это достигает одной цели — критика режима представляется как нападение на весь народ. Это сводит разговор на нет. Больше не нужно говорить о решениях, ответственности или насилии. Создается впечатление, что проблема в тебе, потому что ты якобы «ненавидишь всех русских». Но это неправда. Режим Путина — это не русский народ.

В России живут миллионы людей с разными взглядами, и многие из них сами страдают от этого режима. Именно поэтому этот прием так удобен: агрессор может выдать себя за жертву! Но русский народ используется как прикрытие для действий режима. Критиковать авторитарную власть не означает ненавидеть людей. Смешивание этих двух вещей является сознательной манипуляцией», – подчеркивает А. Экис.

Янис: Нет смысла оправдываться и объясняться. Враждебно настроенные люди всегда будут использовать какой-то нарратив – фашист или русофоб. Кроме того, фобия — это страх, но я, например, их не боюсь, поэтому всегда прошу называть меня русофилом, потому что я не могу жить, не разоблачая зло.

Дзинтарс: Все очень просто: если ты поддерживаешь Украину и осуждаешь путинскую войну и ее сторонников, то ты русофоб! К русским здесь нет никакого отношения.

Хорен Сталбе: В наши дни слова «геноцид», «фашизм» и т. д. используются неуместно и без терпимости к чужому мнению.

Эдгарс: Я тоже русофоб x 10.

Терз: Тот, кто раньше был «антисоветчиком», сегодня является «русофобом». Причем первый вариант звучал не так ложно.

Но самые настоящие русофобы — в прямом смысле этого слова — сегодняшние обитатели Кремля. Те, кто панически боятся своего народа.

#Путин #пропаганда #Украина #кремль #фашизм #русофобия #критика
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    4-го января

    Если эти люди не считают себя русофобами и не любят только Кремль,то при чем тогда все запреты,накладываемые на русских Латвии?! Или Экис хочет сказать,что латыши то тут совсем не причем?! Тут я с ним согласен,ведь во власти как то латышей я не заметил...

    12
    1

