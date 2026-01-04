В Латвии вопросы безопасности всегда были актуальными, но последние новости о возможной агрессии России против стран Балтии заставляют еще раз задуматься о том, сколько информации об угрозах нам на самом деле раскрывается.

Марис Гулбис, предприниматель, министр внутренних дел (2002-2004), в эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» высказывает мнение, что многие документы и отчеты по безопасности являются слишком секретными, и призывает службы безопасности быть более открытыми, чтобы общество понимало реальные риски и могло адекватно реагировать на возможные вызовы в будущем.

Гулбис говорит, что, возможно, необходимо снять «режим секретности» со многих документов и информации, «что же русские на самом деле планируют против нас», — говорит предприниматель.

Он упоминает информацию, обнародованную иностранными спецслужбами, о том, что в течение этого и следующего года Россия может напасть на одну из стран Балтии. «Наши спецслужбы делают вид, что ничего не происходит, ничего не комментируют, ну, в стиле советских времен», — говорит Гулбис.

По его мнению, наши спецслужбы должны более открыто говорить о тех вызовах, которые ждут нас в ближайшем будущем.

«Только что глава разведывательной службы Украины Буданов сказал, что у русских нет места для развертывания, единственным слабым звеном является территория стран Балтии», — говорит предприниматель.