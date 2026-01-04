Baltijas balss logotype
Экс-глава МВД требует у спецслужб раскрыть документы - чем именно Россия угрожает Латвии 5 6593

Наша Латвия
Дата публикации: 04.01.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Экс-глава МВД требует у спецслужб раскрыть документы - чем именно Россия угрожает Латвии
ФОТО: Unsplash.com

В Латвии вопросы безопасности всегда были актуальными, но последние новости о возможной агрессии России против стран Балтии заставляют еще раз задуматься о том, сколько информации об угрозах нам на самом деле раскрывается.

Марис Гулбис, предприниматель, министр внутренних дел (2002-2004), в эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» высказывает мнение, что многие документы и отчеты по безопасности являются слишком секретными, и призывает службы безопасности быть более открытыми, чтобы общество понимало реальные риски и могло адекватно реагировать на возможные вызовы в будущем.

Гулбис говорит, что, возможно, необходимо снять «режим секретности» со многих документов и информации, «что же русские на самом деле планируют против нас», — говорит предприниматель.

Он упоминает информацию, обнародованную иностранными спецслужбами, о том, что в течение этого и следующего года Россия может напасть на одну из стран Балтии. «Наши спецслужбы делают вид, что ничего не происходит, ничего не комментируют, ну, в стиле советских времен», — говорит Гулбис.

По его мнению, наши спецслужбы должны более открыто говорить о тех вызовах, которые ждут нас в ближайшем будущем.

«Только что глава разведывательной службы Украины Буданов сказал, что у русских нет места для развертывания, единственным слабым звеном является территория стран Балтии», — говорит предприниматель.

#Латвия #безопасность #спецслужбы #угрозы #Россия #политика
Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го января

    На ум приходят только Стругацкие: "Я бы мог скупить весь Арканар, но меня не интересуют помойки". :)

    67
    5
  • AE
    Al Ekses
    Мимо проходил
    5-го января

    Поправка: В «нацистской раше» более 190 народов и более 17 официальных языков, не ходят солдаты СС вместе с членами правительства и не выселяют стариков. А так да… Всё верно, за исключение «не понимают». Всё тут ясно и понятно.

    34
    3
  • Д
    Дед
    4-го января

    Скорее всего ни чем. Без национализма сегодняшняя власть не может существовать. Национализм против русских, а Россия, по крайней мере в декларациях, может попробовать их защитить. Это пугает, тех, кто декларирует националистические идеи. Они, как раз хорошо понимают, где и как нарушают международные правила и совершают преступления против мира, за которые нет срока давности.

    93
    3
  • Д
    Добрый
    Дед
    5-го января

    То что нацистская раша творит- большинство z-нацистов-ватников не понимает и поддерживает. В Латвии,судя по комментариям z-ватников немало.

    4
    46
  • АШ
    Андрей Шустов
    Дед
    5-го января

    "Доброму". А в чем НАЦИЗМ России? Поясните, а то мы(ватники) действительно не понимаем.

    5
    0
Читать все комментарии

Видео