В книге “Цветная триодь”, изданной в Москве в 1909 году, есть запись о том, что она приобретена для Малюткинской старообрядческой общины, а на 353-й странице имеется оттиск печати с надписью “Малюткинская старообрядческая община федосеевского толка”. Речь идет об одном из самых старых приходов в Даугавпилсе — Малюткинско-Юдовской общине.

Истоки

Cтароверие в Латвии существует около 300 лет, однако сохранилось очень мало документов, свидетельствующих о тех временах, когда первые поселения старообрядцев появились на земле, давшей приют людям, не пожелавшим менять свою веру. В этом автор убедился, когда собирал сведения об одном из самых старых старообрядческих храмов Латгалии – Малюткинско-Юдовской церкви, которой идет уже второй век. Раньше эта община имела федосеевский толк, в основе которого лежало несколько требований:

отрицание брака;

пищу, покупаемую на торгу, считать оскверненной и ее необходимо очищать молитвой;

отказ молиться за царя.

Но после старообрядческих Соборов 1909 и 1912 годов эта община приняла поморско-брачное направление, являющееся традиционным для сегодняшнего староверия Латвии.

В досточтимые времена молитвенным домом Малюткинско-Юдовской общины служила деревянная постройка, просуществовавшая до конца 30-х годов прошлого столетия. Располагалась она на берегу Двины-Даугавы - в зоне подтопления, потому сильными наводнениями, случившимися в 1922, 1931 и 1937 годах, деревянное здание моленной было основательно подпорчено и находилось в аварийном состоянии. Тогда Совет общины и решил строить новый храм.

Как свидетельствуют церковные записи тех лет, каменный фундамент молитвенного дома врос в землю, нижние венцы деревянного сруба сгнили. Посему было решено не восстанавливать существующее здание, а строить новый храм.

Кирпичик к кирпичику

Участок земли, на котором стоял обветшалый и находящийся в бедственном положении молитвенный дом, выкупили у государства за 700 латов. Был разработан и направлен на утверждение в архитектурную комиссию проект храма с высокой колокольней и десятью окнами. Планировалось начать строительство в 1937 году, а закончить спустя два года. Но этим замыслам не суждено было сбыться — катастрофически не хватало денег. И нельзя не отдать должное тогдашнему председателю общины Фоке Полгину, который сумел начать строительство — нашел жертвователей, создал различные комиссии, которые стали закупать строительные материалы.

Однако вскоре пришло известие, что по причинам, оставшимся неизвестными, в утверждении проекта было отказано. Фока Полгин собирает Совет общины и, заручившись его поддержкой, обращается за помощью к известному староверскому деятелю Ивану Заволоко. Сохранился текст этого документа: “Совет Малюткинской старообрядческой общины обращается к Вам с просьбой, как к единственному и ревностному деятелю и защитнику старообрядчества. Проект нашего строящегося храма был нами послан в Министерство 7 сентября 1937 года. В Министерстве было заседание, и наш проект не принят комиссией, и мы получили его обратно. Но какова причина — нам не указано. В таком случае, многоуважаемый И. Н. Заволоко, просим Вас поделить с нами наш духовный удел. Узнайте, пожалуйста, причину аннулирования нашего проекта”.

Иван Заволоко выполнил просьбу своих единоверцев и узнал причину отказа – по некоторым данным она заключалась в том, что прошение о строительстве храма не было «подмазано» взяткой. Зато теперь, после обращения И. Н. Заволоко, проект (после незначительных изменений и упрощений) был повторно рассмотрен и утвержден.

Однако даже после начала работ возведение храма шло трудно. Сказывался недостаток как денег, так и строительных материалов. Потому по инициативе Фоки Полгина Совет общины решил обратиться к латвийскому правительству. Правда, обращаться пришлось трижды: сначала для получения денежной помощи, потом — добиваясь аудиенции с чиновником, курирующим подобные проекты, а в третий раз — прося разрешения для покупки 94 тысяч кирпича на Елгавской фабрике по более низкой цене.

Как шло выполнение просьб общины, осталось неизвестным, но история сохранила важные факты: президент Латвии Карлис Улманис пожертвовал на строительство храма 500 латов, а уже в 1938 году было приобретено 80 тысяч кирпичей, правда, не в Елгаве, а в Двинске. Было решено переделать проект: уменьшить длину здания на 4 метра, в ширину – на полтора метра. Самоуправление города Грива (в него входила и Юдовка), который тогда существовал отдельно от Двинска, выделило тысячу латов.

Это была поистине народная стройка: каждый прихожанин отработал на объекте от 3 до 20 дней. Строительство храма было начато только в 1939 году, а завершено в начале 1942. И хотя из-за отсутствия полной суммы денег он так и остался неоштукатуренным снаружи, без утепленного потолка и недостроенных хоров (верхних молитвенных площадок), он возвысился над тогдашней одноэтажной Юдовкой своей кирпичной колокольней. Первым наставником здесь служил Андрей Николаев. К тому времени община насчитывала 470 прихожан. И да воздастся!

Как и любое здание, храм с годами ветшает и потому требует постоянного ухода. Но среди значительного количества нынешних прихожан очень мало состоятельных людей – живут на Юдовке в основном пенсионеры. Их пожертвований явно мало, чтобы обновить здание. И все же нашлись добрые люди, благодаря которым храм уже в наше время был капитально обновлен.

Известный даугавпилсский художник Петр Худобченок разработал эскизы покраски наружных стен, руководитель местной строительной фирмы Александр Якимец выделил тротуарную плитку для укладки площадки перед входом в храм. Предприниматели братья Олег и Геннадий Балышевы сделали металлические ворота. Прихожанин Иван Рыбников, работавший директором комбината бытового обслуживания, выделил технику для ремонта храма и установки ограды. Предприниматель Петр Савостьянов пожертвовал 70 метров металлической сетки для ограды. В восстановлении храма принимали активное участие и местные жители – родители тех детей, что были крещены в этом храме.

Но самая значительная помощь была от Алексея Бейнара, работавшего незадолго до ухода на пенсию директором профессиональной строительной школы: он выделил группу учащихся для покраски стен, ремонта всего здания, столов, скамеек, оконных рам и дверных переплетов, восстановления фундамента и заливки бетонных отмостков вокруг помещения. Ребята трудились на этом объекте все лето, приобретая здесь не только практику, но и приобщаясь к духовности бытия.

Вот так — всем миром местные люди из совершенно бескорыстных побуждений, только из понимания необходимости выполнения богоугодного дела помогли своему храму не только сохранить древние традиции, но и обрести новый вид.