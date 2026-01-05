"Уже какое-то время в центре Юрмалы, в районе улицы Порука, происходит массовая вырубка деревьев. То же самое - в районе Меллужи-Асари за железной дорогой. Работы часто проводятся ночью, при освещении прожекторов. В праздничные дни в ноябре тоже рубили.

Есть подозрение, что под предлогом санитарной очистки леса вырубаются не только больные, но и здоровые деревья.

Хотим знать: контролирует ли этот процесс Юрмальское самоуправление и если да, то кто конкретно? И какова гарантия, что не вырубаются здоровые деревья?"

Все под контролем

Отвечает руководитель отдела общественных связей Юрмальской городской думы Мара Мичуле:

В настоящее время в лесах Юрмалы, в нескольких микрорайонах, на общей площади более 500 гектаров, проводятся работы, направленные, главным образом, на зачистку ущерба, нанесенного ураганом 2024 года. Срок завершения работ - 31 марта 2026 года. Со стороны самоуправления процесс контролирует отдел лесного хозяйства Управления собственности Юрмальской думы.

Санитарная вырубка леса - одно из необходимых мероприятий, которое в лесоводном хозяйстве является нормальной практикой. Это необходимо для поддержания и оздоровления леса, а в определенных ситуациях — для предотвращения дальнейшего ущерба.

Что такое "санитарная вырубка" и ее цели

Борьба с болезнями деревьев и вредителями. Вырубают деревья, поражённые грибковыми заболеваниями или насекомыми -- для поддержания жизнеспособности и экологической стабильности лесов. Это улучшает их способность приносить пользу экосистеме в целом – поглощать CO₂, фильтровать воздух и воду и поддерживать биоразнообразие. Удаление повреждённых (например, в результате шторма или по каким-либо иным причинам) деревьев, так как они могут представлять опасность для людей и животных, а также способствовать распространению болезней. Восстановление и повышение экологического качества леса. Удаление засохших или повреждённых деревьев даёт новым деревьям больше света и пространства для роста, создавая здоровую структуру леса. Повышение пожарной безопасности. Скопление сухих и больных деревьев в случае воспламенения способствует быстрому распространению огня и увеличивает риск возникновения крупных лесных пожаров. Санитарные вырубки риск снижают.

В июне и июле 2025 года Государственная лесная служба (Valsts meža dienests – VMD) выдала разрешение на проведение вышеупомянутых работ. Процесс неоднократно обследовали сами специалисты VMD. Согласно информации, полученной по результатам проверок, никаких нарушений и причинения ущерба лесу и окружающей среде в целом, констатировано не было. (…)

Согласно Договору о предоставлении услуг, заключенному между Администрацией (Юрмальским самоуправлением — М.Б.) и SIA Forest Mentor Group (далее – FMG), поставщик услуг (FMG) обязан обеспечить на территориях (27 кадастровых единиц), которые являются лесной территорией и принадлежат Юрмальскому самоуправлению, выполнение следующих работ:

первичное обследование;

работы по подготовке к вырубке;

работы по обследованию и оценке деревьев, подлежащих вырубке;

обеспечение электронного аукциона вырубками на сайте e-silva.lv;

контроль за ходом лесозаготовительных работ после продажи вырубок;

восстановление вырубленных лесных площадей – на двух земельных единицах, уход за молодыми деревьями и культурами в соответствии с требованиями нормативных актов;

контроль за лесами, входящими в состав недвижимости, включая периодическое обследование леса.

Администрация получила от FMG разъяснение о ходе работ, в котором упомянуто, что существенных нарушений выявлено не было. Тем не менее, учитывая беспокойство общественности, для оценки объема вырубленных деревьев в лесах Крастциемса администрация привлекла независимого сертифицированного эксперта.