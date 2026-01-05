Baltijas balss logotype
Что происходит в юрмальских лесах: власти объясняют причины массовой вырубки 2 4162

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что происходит в юрмальских лесах: власти объясняют причины массовой вырубки

"Уже какое-то время в центре Юрмалы, в районе улицы Порука, происходит массовая вырубка деревьев. То же самое - в районе Меллужи-Асари за железной дорогой. Работы часто проводятся ночью, при освещении прожекторов. В праздничные дни в ноябре тоже рубили.

Есть подозрение, что под предлогом санитарной очистки леса вырубаются не только больные, но и здоровые деревья.

Хотим знать: контролирует ли этот процесс Юрмальское самоуправление и если да, то кто конкретно? И какова гарантия, что не вырубаются здоровые деревья?"

Все под контролем

Отвечает руководитель отдела общественных связей Юрмальской городской думы Мара Мичуле:

  • В настоящее время в лесах Юрмалы, в нескольких микрорайонах, на общей площади более 500 гектаров, проводятся работы, направленные, главным образом, на зачистку ущерба, нанесенного ураганом 2024 года. Срок завершения работ - 31 марта 2026 года. Со стороны самоуправления процесс контролирует отдел лесного хозяйства Управления собственности Юрмальской думы.

Санитарная вырубка леса - одно из необходимых мероприятий, которое в лесоводном хозяйстве является нормальной практикой. Это необходимо для поддержания и оздоровления леса, а в определенных ситуациях — для предотвращения дальнейшего ущерба.

Что такое "санитарная вырубка" и ее цели

  1. Борьба с болезнями деревьев и вредителями. Вырубают деревья, поражённые грибковыми заболеваниями или насекомыми -- для поддержания жизнеспособности и экологической стабильности лесов. Это улучшает их способность приносить пользу экосистеме в целом – поглощать CO₂, фильтровать воздух и воду и поддерживать биоразнообразие.

  2. Удаление повреждённых (например, в результате шторма или по каким-либо иным причинам) деревьев, так как они могут представлять опасность для людей и животных, а также способствовать распространению болезней.

  3. Восстановление и повышение экологического качества леса. Удаление засохших или повреждённых деревьев даёт новым деревьям больше света и пространства для роста, создавая здоровую структуру леса.

  4. Повышение пожарной безопасности. Скопление сухих и больных деревьев в случае воспламенения способствует быстрому распространению огня и увеличивает риск возникновения крупных лесных пожаров. Санитарные вырубки риск снижают.

В июне и июле 2025 года Государственная лесная служба (Valsts meža dienests – VMD) выдала разрешение на проведение вышеупомянутых работ. Процесс неоднократно обследовали сами специалисты VMD. Согласно информации, полученной по результатам проверок, никаких нарушений и причинения ущерба лесу и окружающей среде в целом, констатировано не было. (…)

Согласно Договору о предоставлении услуг, заключенному между Администрацией (Юрмальским самоуправлением — М.Б.) и SIA Forest Mentor Group (далее – FMG), поставщик услуг (FMG) обязан обеспечить на территориях (27 кадастровых единиц), которые являются лесной территорией и принадлежат Юрмальскому самоуправлению, выполнение следующих работ:

  • первичное обследование;

  • работы по подготовке к вырубке;

  • работы по обследованию и оценке деревьев, подлежащих вырубке;

  • обеспечение электронного аукциона вырубками на сайте e-silva.lv;

  • контроль за ходом лесозаготовительных работ после продажи вырубок;

  • восстановление вырубленных лесных площадей – на двух земельных единицах, уход за молодыми деревьями и культурами в соответствии с требованиями нормативных актов;

  • контроль за лесами, входящими в состав недвижимости, включая периодическое обследование леса.

Администрация получила от FMG разъяснение о ходе работ, в котором упомянуто, что существенных нарушений выявлено не было. Тем не менее, учитывая беспокойство общественности, для оценки объема вырубленных деревьев в лесах Крастциемса администрация привлекла независимого сертифицированного эксперта.

#Юрмала #спрашиваете — отвечаем #экология
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Оставить комментарий

(2)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    5-го января

    В Сигулде напротивдома культуры вырубили около 40 огромных красивых берез , которым было 50 лет.Я плакала .У жителей не спросили.

    14
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го января

    А почему ночью пилят - рубят, а прожектора включают, чтобы следы заметать?!

    29
    1

Видео