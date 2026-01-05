"Уже какое-то время в центре Юрмалы, в районе улицы Порука, происходит массовая вырубка деревьев. То же самое - в районе Меллужи-Асари за железной дорогой. Работы часто проводятся ночью, при освещении прожекторов. В праздничные дни в ноябре тоже рубили.
Есть подозрение, что под предлогом санитарной очистки леса вырубаются не только больные, но и здоровые деревья.
Хотим знать: контролирует ли этот процесс Юрмальское самоуправление и если да, то кто конкретно? И какова гарантия, что не вырубаются здоровые деревья?"
Все под контролем
Отвечает руководитель отдела общественных связей Юрмальской городской думы Мара Мичуле:
- В настоящее время в лесах Юрмалы, в нескольких микрорайонах, на общей площади более 500 гектаров, проводятся работы, направленные, главным образом, на зачистку ущерба, нанесенного ураганом 2024 года. Срок завершения работ - 31 марта 2026 года. Со стороны самоуправления процесс контролирует отдел лесного хозяйства Управления собственности Юрмальской думы.
Санитарная вырубка леса - одно из необходимых мероприятий, которое в лесоводном хозяйстве является нормальной практикой. Это необходимо для поддержания и оздоровления леса, а в определенных ситуациях — для предотвращения дальнейшего ущерба.
Что такое "санитарная вырубка" и ее цели
-
Борьба с болезнями деревьев и вредителями. Вырубают деревья, поражённые грибковыми заболеваниями или насекомыми -- для поддержания жизнеспособности и экологической стабильности лесов. Это улучшает их способность приносить пользу экосистеме в целом – поглощать CO₂, фильтровать воздух и воду и поддерживать биоразнообразие.
-
Удаление повреждённых (например, в результате шторма или по каким-либо иным причинам) деревьев, так как они могут представлять опасность для людей и животных, а также способствовать распространению болезней.
-
Восстановление и повышение экологического качества леса. Удаление засохших или повреждённых деревьев даёт новым деревьям больше света и пространства для роста, создавая здоровую структуру леса.
-
Повышение пожарной безопасности. Скопление сухих и больных деревьев в случае воспламенения способствует быстрому распространению огня и увеличивает риск возникновения крупных лесных пожаров. Санитарные вырубки риск снижают.
В июне и июле 2025 года Государственная лесная служба (Valsts meža dienests – VMD) выдала разрешение на проведение вышеупомянутых работ. Процесс неоднократно обследовали сами специалисты VMD. Согласно информации, полученной по результатам проверок, никаких нарушений и причинения ущерба лесу и окружающей среде в целом, констатировано не было. (…)
Согласно Договору о предоставлении услуг, заключенному между Администрацией (Юрмальским самоуправлением — М.Б.) и SIA Forest Mentor Group (далее – FMG), поставщик услуг (FMG) обязан обеспечить на территориях (27 кадастровых единиц), которые являются лесной территорией и принадлежат Юрмальскому самоуправлению, выполнение следующих работ:
-
первичное обследование;
-
работы по подготовке к вырубке;
-
работы по обследованию и оценке деревьев, подлежащих вырубке;
-
обеспечение электронного аукциона вырубками на сайте e-silva.lv;
-
контроль за ходом лесозаготовительных работ после продажи вырубок;
-
восстановление вырубленных лесных площадей – на двух земельных единицах, уход за молодыми деревьями и культурами в соответствии с требованиями нормативных актов;
-
контроль за лесами, входящими в состав недвижимости, включая периодическое обследование леса.
Администрация получила от FMG разъяснение о ходе работ, в котором упомянуто, что существенных нарушений выявлено не было. Тем не менее, учитывая беспокойство общественности, для оценки объема вырубленных деревьев в лесах Крастциемса администрация привлекла независимого сертифицированного эксперта.
