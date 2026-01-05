Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Грибом года в Латвии выбрана аметистовая лаковица 1 436

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грибом года в Латвии выбрана аметистовая лаковица
ФОТО: pixabay

Латвийские микологи выбрали аметистовую лаковицу (Laccaria amethystina / ametista bērzlapene) грибом 2026 года, сообщили агентству LETA в Латвийском микологическом обществе.

Аметистовая лаковица — небольшой ярко-фиолетовый гриб, который в лесной подстилке выглядит как маленький аметист — используемый в ювелирных изделиях кварцевый кристалл. Влажный гриб бывает фиолетовым, тёмно-красновато-коричневым или фиолетово-сине-тёмным, а после высыхания становится почти белым. Диаметр шляпки обычно составляет 2–5 сантиметров, ножка — тонкая, фиолетово-коричневая, пластинки — синевато-фиолетовые, редкие.

Латвийское микологическое общество призывает обратить внимание на аметистовую лаковицу, чтобы напомнить: грибы — это не только видимая часть, плодовое тело, но и находящийся под землёй мицелий — самая важная часть гриба. Аметистовая лаковица образует микоризу — тесное сотрудничество с корнями растений, которое помогает растениям усваивать питательные вещества и воду, а грибу — получать необходимые для роста вещества.

Аметистовую лаковицу можно найти осенью в лиственных и смешанных лесах, на богатых азотом почвах. В Латвии она встречается относительно редко. Гриб произрастает преимущественно в лесах умеренного пояса Европы, однако известны находки также в Азии, Центральной, Южной и Северной Америке.

Аметистовая лаковица съедобна, однако из-за небольших размеров её трудно собирать. Тем не менее во многих странах мира её собирают и употребляют в пищу. После термической обработки гриб частично сохраняет окраску и может использоваться в декоративных целях при подаче блюд. Как и многие другие грибы, аметистовая лаковица способна накапливать токсичные вещества, особенно мышьяк, поэтому не рекомендуется собирать её в местах с потенциальным риском загрязнения.

Аметистовую лаковицу можно спутать с другими грибами похожей окраски — более бледной и обладающей выраженным запахом редьки миценой (Mycena pura), а также с представителями рода паутинников (Cortinarius sp.) и лепистов (Lepista sp.) фиолетовой окраски.

Микологи призывают отмечать найденные в лесах аметистовые лаковицы на портале "dabasdati.lv", в его мобильном приложении или в приложении iNaturalist, чтобы способствовать лучшему пониманию распространения этого вида и грибного разнообразия в Латвии.

Как свидетельствует архив агентства LETA, грибом 2025 года была выбрана пёстрая гигроцибе (Gliophorus psittacinus), а в 2024 году этого звания удостоилась сине-зеленоватая хлороцибория (Chlorociboria aeruginascens).

Латвийское микологическое общество было основано в 2002 году и объединяет как профессиональных исследователей грибов, лишайников и слизевиков, так и энтузиастов-любителей и просто страстных грибников.

Читайте нас также:
#наука #Латвия #природа #грибы #образ жизни #питание #кулинария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    5-го января

    Кажется, у нас гриб вечности, судя по дурке реальности, как минимум пантерный мухомор или семиланцета. 🙄

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Повсюду плесень, а матрасы - будто кто-то обмочился»: жильцы дома на Баускас пожаловались на временное жилье. Мэр отрицает антисанитарию
Изображение к статье: Еду выбрасывать нельзя: как в Латвии спасают сотни тонн продуктов
Изображение к статье: Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет
Изображение к статье: Кризисное пособие и временные квартиры: как помогают жителям дома на Баускас

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео