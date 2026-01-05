Аметистовая лаковица — небольшой ярко-фиолетовый гриб, который в лесной подстилке выглядит как маленький аметист — используемый в ювелирных изделиях кварцевый кристалл. Влажный гриб бывает фиолетовым, тёмно-красновато-коричневым или фиолетово-сине-тёмным, а после высыхания становится почти белым. Диаметр шляпки обычно составляет 2–5 сантиметров, ножка — тонкая, фиолетово-коричневая, пластинки — синевато-фиолетовые, редкие.

Латвийское микологическое общество призывает обратить внимание на аметистовую лаковицу, чтобы напомнить: грибы — это не только видимая часть, плодовое тело, но и находящийся под землёй мицелий — самая важная часть гриба. Аметистовая лаковица образует микоризу — тесное сотрудничество с корнями растений, которое помогает растениям усваивать питательные вещества и воду, а грибу — получать необходимые для роста вещества.

Аметистовую лаковицу можно найти осенью в лиственных и смешанных лесах, на богатых азотом почвах. В Латвии она встречается относительно редко. Гриб произрастает преимущественно в лесах умеренного пояса Европы, однако известны находки также в Азии, Центральной, Южной и Северной Америке.

Аметистовая лаковица съедобна, однако из-за небольших размеров её трудно собирать. Тем не менее во многих странах мира её собирают и употребляют в пищу. После термической обработки гриб частично сохраняет окраску и может использоваться в декоративных целях при подаче блюд. Как и многие другие грибы, аметистовая лаковица способна накапливать токсичные вещества, особенно мышьяк, поэтому не рекомендуется собирать её в местах с потенциальным риском загрязнения.

Аметистовую лаковицу можно спутать с другими грибами похожей окраски — более бледной и обладающей выраженным запахом редьки миценой (Mycena pura), а также с представителями рода паутинников (Cortinarius sp.) и лепистов (Lepista sp.) фиолетовой окраски.

Микологи призывают отмечать найденные в лесах аметистовые лаковицы на портале "dabasdati.lv", в его мобильном приложении или в приложении iNaturalist, чтобы способствовать лучшему пониманию распространения этого вида и грибного разнообразия в Латвии.

Как свидетельствует архив агентства LETA, грибом 2025 года была выбрана пёстрая гигроцибе (Gliophorus psittacinus), а в 2024 году этого звания удостоилась сине-зеленоватая хлороцибория (Chlorociboria aeruginascens).

Латвийское микологическое общество было основано в 2002 году и объединяет как профессиональных исследователей грибов, лишайников и слизевиков, так и энтузиастов-любителей и просто страстных грибников.