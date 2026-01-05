Baltijas balss logotype
Открывается пассажирское железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой 1 1903

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Открывается пассажирское железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой
ФОТО: LETA

Сегодня будет открыто пассажирское железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой, сообщили агентству LETA перевозчики.

Регулярные рейсы по этому маршруту начнутся с 12 января.

Торжественный рейс из Тарту сегодня отправится в 7:23 с остановками в Валге, Валмиере, Цесисе и Сигулде.

В 14:07 поезд прибудет в Ригу.

Из Риги поезд в Тарту отправится в 15:17, делая остановки в Сигулде, Цесисе, Валмиере и Валге.

Как уже сообщалось, с 12 января поезд по этому маршруту будет курсировать один раз в день.

Пассажирские перевозки по маршруту Таллин — Тарту — Рига будет осуществлять Elron в сотрудничестве с Vivi. На участке между Валгой и Ригой поезда Elron будут вести машинисты латвийской компании.

Согласно первоначальному расписанию, поезд будет отправляться из Таллина в 14:50, из Тарту — в 17:05 и прибывать в Ригу в 20:52. В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 7:40, прибывать в Тарту в 11:25 и в Таллин — в 14:11.

Стоимость билета из Тарту в Ригу составит от 19 до 22 евро.

Одновременно сохранится также сообщение Таллин — Тарту — Рига — Вильнюс и дополнительное сообщение с пересадкой по линии Таллин — Тарту — Рига по пятницам, субботам и воскресеньям.

Как уже сообщалось, в январе 2025 года пассажирские железнодорожные операторы Латвии, Литвы и Эстонии — Vivi, LTG Link и Elron — начали реализацию железнодорожного маршрута Таллин — Тарту — Рига — Вильнюс. Путешествие продолжительностью более десяти часов включает пересадку в Валге.

В сентябре по маршруту Таллин — Тарту — Рига начал курсировать дополнительный поезд с пересадкой по пятницам, субботам и воскресеньям. Участок между Таллином и Валгой обслуживает Elron, а между Валгой и Ригой — Vivi.

Дочернее предприятие по пассажирским перевозкам группы Литовских железных дорог Lietuvos geležinkeliai — LTG Link — начало курсирование поездов по маршруту Рига — Вильнюс в конце декабря 2023 года.

Переговоры о соединении столиц всех трех стран Балтии пассажирскими железнодорожными маршрутами активизировались в сентябре 2021 года, когда по случаю Европейского года железных дорог экспресс стран Балтии отправился из Таллина через Ригу в Вильнюс. В поезде встретились министры того времени, представители железнодорожной отрасли стран Балтии и Европейской комиссии, а также реализаторы проекта Rail Baltica.

#транспорт #пассажирские перевозки #Европейская комиссия #Rail Baltica
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    5-го января

    И Фся Рига,каааак ламонулась в Тарту))))))))))))))))))))))

    1
    0

Видео