С 13 января в Риге и других регионах Латвии пройдут мероприятия, посвященные 35-й годовщине баррикад, сообщили в Музее баррикад 1991 года.

Во вторник, 13 января, в почтовом отделении на улице Элизабетес в Риге состоится гашение специального конверта "Баррикадам - 35", выпущенного "Latvijas pasts". Автор дизайна конверта и штемпеля - художник Гиртс Грива.

13 января в 18:00 на Закюсале у здания Латвийского телевидения состоится памятное мероприятие в честь защитников баррикад, на котором торжественную клятву принесут более 100 яунсаргов.

С 14 января до 27 января на площади Свободы будет открыта фотовыставка "Мы защитили Латвию", посвященная событиям того времени - от планирования защиты стратегических объектов до сноса последней баррикады. Параллельно на сайте Музея баррикад 1991 года barikades.lv будет доступна цифровая версия выставки с дополнительными фотографиями.

В пятницу, 16 января, в Сейме пройдет конференция "Январские баррикады 1991 года как проявление народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности".

В этот же день в 12:00 на Марупском кладбище состоится памятное мероприятие у могилы Роберта Мурниекса, первого погибшего на баррикадах 1991 года, а в 16:00 - памятное мероприятие в его честь у Вецмилгравского моста.

В субботу, 17 января, в Сейме, Кабинете министров, Латвийском радио, Латвийском телевидении и в компании "Tet" на улице Дзирнаву пройдет день открытых дверей в честь годовщины баррикад.

В этот же день в 17:00 на Домской площади состоится праздничный гала-концерт "Баррикадам 1991 года - 35", а в воскресенье, 18 января, в 15:00 в Кипсальском выставочном зале прозвучит концерт "Мы защитили Латвию".

Во вторник, 20 января, обширной программой в Риге и регионах Латвии будет отмечаться День памяти защитников баррикад 1991 года.

В 9:55 по всей Латвии прозвучат церковные колокола, а в школах состоится урок "Баррикады 1991 года - борьба Латвии за свободу, демократию и независимость".

В свою очередь Латвийское телевидение предложит обширную программу передач, посвященных событиям 1991 года и годовщине баррикад.