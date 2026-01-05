В связи с приближением морозов рижские приюты готовятся принять больше бездомных, сообщили в Рижской думе.

С начала января услугами приютов в среднем в день пользовались 562 человека. Общее количество мест в приютах и ночных приютах составляет 655. В настоящее время общий уровень заполненности достигает 86% от доступного объёма.

В холодное время спрос на услуги приютов традиционно возрастает, однако у самоуправлении утверждают, что обеспечат достаточное количество мест, чтобы помощь мог получить каждый, кто в ней нуждается.

В приютах, расположенных ближе к центру города, размещается больше людей, в то время как в учреждениях за пределами центра имеются свободные места.

Осенью был продлён режим работы рижских приютов и ночных приютов. С 1 по 31 октября приюты были открыты с 18:00 до 8:00, с 1 ноября по 1 марта — с 17:00 до 9:00, а с 2 марта по 30 апреля приюты будут работать с 18:00 до 8:00.

Если, согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха на улице в 8:00 опускается ниже –10 градусов или ниже 0 градусов, но при скорости ветра свыше 10 метров в секунду, приюты работают круглосуточно. Эта норма действует в период с октября по апрель.

В неблагоприятных погодных условиях будет обеспечено горячее питание и другие услуги.