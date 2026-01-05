Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рига готовится к наплыву бездомных рижан, замерзающих на улицах 0 4549

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига готовится к наплыву бездомных рижан, замерзающих на улицах

В связи с приближением морозов рижские приюты готовятся принять больше бездомных, сообщили в Рижской думе.

С начала января услугами приютов в среднем в день пользовались 562 человека. Общее количество мест в приютах и ночных приютах составляет 655. В настоящее время общий уровень заполненности достигает 86% от доступного объёма.

В холодное время спрос на услуги приютов традиционно возрастает, однако у самоуправлении утверждают, что обеспечат достаточное количество мест, чтобы помощь мог получить каждый, кто в ней нуждается.

В приютах, расположенных ближе к центру города, размещается больше людей, в то время как в учреждениях за пределами центра имеются свободные места.

Осенью был продлён режим работы рижских приютов и ночных приютов. С 1 по 31 октября приюты были открыты с 18:00 до 8:00, с 1 ноября по 1 марта — с 17:00 до 9:00, а с 2 марта по 30 апреля приюты будут работать с 18:00 до 8:00.

Если, согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха на улице в 8:00 опускается ниже –10 градусов или ниже 0 градусов, но при скорости ветра свыше 10 метров в секунду, приюты работают круглосуточно. Эта норма действует в период с октября по апрель.

В неблагоприятных погодных условиях будет обеспечено горячее питание и другие услуги.

Читайте нас также:
#погода #Латвия #социальная помощь #безопасность #приюты #гуманитарная помощь #бездомные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
1
0
0
9

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Повсюду плесень, а матрасы - будто кто-то обмочился»: жильцы дома на Баускас пожаловались на временное жилье. Мэр отрицает антисанитарию
Изображение к статье: Еду выбрасывать нельзя: как в Латвии спасают сотни тонн продуктов
Изображение к статье: Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет
Изображение к статье: Кризисное пособие и временные квартиры: как помогают жителям дома на Баускас

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео