Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Службы безопасности в год выборов прогнозируют рост информационного влияния РФ 2 224

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
LETA
Изображение к статье: Службы безопасности в год выборов прогнозируют рост информационного влияния РФ

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и Службе государственной безопасности (СГБ).

БПБК сообщает, что официальный период агитации перед выборами в 15-й Сейм начнется 6 июня и продлится до дня выборов 3 октября. В начале этого года БПБК рассчитает сумму расходов, которые партии смогут потратить на предвыборные кампании.

БПБК не исключает риска использования в предвыборный период дипфейков. Существует вероятность того, что в социальных сетях будут распространяться созданные искусственным интеллектом видео-, аудио- и визуальные материалы со скандальными сюжетами о кандидатах в депутаты с целью намеренной дезинформации избирателей и влияния на их политический выбор.

С учетом того, что с октября 2025 года в Евросоюзе запрещено платное размещение политической рекламы на нескольких платформах, включая "Facebook", БПБК ожидает увеличения доли скрытой агитации.

По наблюдениям бюро, в последние годы политические организации все чаще используют социальные сети для продвижения политического контента, поэтому существует риск, что платный контент будет размещаться в социальных сетях без определения его как предвыборной агитации.

По мнению СГБ, наибольшие риски для демократического и честного проведения выборов может представлять информационное влияние России и Беларуси. Чтобы прямо или косвенно повлиять на общественное мнение и результаты выборов, Россия потенциально может активизировать в латвийском информационном пространстве дезинформационные кампании против партий и кандидатов в депутаты, выступающих против российской агрессии и поддерживающих Украину.

Читайте нас также:
#выборы #коррупция #социальные сети #дезинформация #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    5-го января

    Как может повлиять Россия на выборы,ума не приложу?! Понимаю,что Израиль может повлиять запросто.США может,но уж точно не Россия,потому как ниодного пророссийского кандидата или прорусского хотя бы,я не вижу... 😀

    8
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го января

    Влияние будет выражаться так: в России крикнут "Бу!", и всякие Добрые Тсичи побегут менять памперсы для не совсем взрослых. И так три раза в день...

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Повсюду плесень, а матрасы - будто кто-то обмочился»: жильцы дома на Баускас пожаловались на временное жилье. Мэр отрицает антисанитарию
Изображение к статье: Еду выбрасывать нельзя: как в Латвии спасают сотни тонн продуктов
Изображение к статье: Число жалоб на работу медучреждений стремительно растет
Изображение к статье: Кризисное пособие и временные квартиры: как помогают жителям дома на Баускас

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео