Согласно поставленным Европейским союзом (ЕС) целям, к 2030 году на 10% должен быть сокращен объем пищевых отходов на этапе производства и переработки, а в торговле, общепите и домашних хозяйствах - на 30%.

В 2024 году в Латвии было собрано более 269 тысяч тонн пищевых отходов. В первичном производстве, переработке и питании объем пищевых отходов сокращается, однако в домашних хозяйствах и торговле - растет.

Домохозяйства создали 160,7 тыс. т пищевых отходов, или 85,8 кг на душу населения, а торговая отрасль - 41,3 тыс. т, или 22,1 кг на каждого жителя. Но в последние годы существенно растет и объем продуктов, пожертвованных благотворительным организациям. В 2022 году продовольственному банку "Paēdušai Latvijai" было пожертвовано 315 т продовольствия, в 2024 году - 784 т, а за 11 месяцев прошлого года - уже 855 т.

Те съедобные или несъедобные части пищевой продукции, которые не были проданы или потреблены в пищу, однако в отходы не попали, так как через благотворительные организации или специальные предприятия были переданы на потребление домашних хозяйств, корм животным или в производство в качестве вторичного сырья, например, биоматериалы или биохимическую обработку, в экономике оборота называют не пищевыми отходами, а пищевыми излишками. Их можно также пожертвовать малоимущим.

"Объем пожертвованной еды продолжает расти с каждым годом. Это связано как с расширенными возможностями нашей организации, так и с большей готовностью предприятий жертвовать продовольствие, которое иначе было бы выброшено. К октябрю прошлого года мы получили в виде пожертвований более 855 тонн продовольствия. В основном мы сотрудничаем с розничными торговцами, в том числе с "Rimi Latvija", который сейчас жертвует больше других, "Maxima Latvija" и "Lidl Latvija". Кроме того, в круг наших жертвователей входят несколько оптовых торговцев и производителей", - рассказала руководитель "Paēdušai Latvijai" Агита Краукле.

Пожертвованное продовольствие поступает к деловым партнерам продовольственного банка - благотворительным организациям и суповым кухням по всей Латвии, куда за помощью обращаются семьи с детьми, пожилые и люди с инвалидностью, для которых эта поддержка очень важна.

"Сейчас главные вызовы связаны с доступностью финансирования, особенно в плане покрытия транспортных расходов, чтобы можно было собрать пожертвованное продовольствие и доставить его в пункты раздачи", - объясняет Краукле.

Она говорит, что нормативное регулирование - правила Кабмина №514 и №145, действующие еще с 2020 года, и разработанные на их основе в 2024 году руководящие принципы по жертвованию продуктов питания - благоприятны для передачи продуктов благотворительным организациям.