Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еду выбрасывать нельзя: как в Латвии спасают сотни тонн продуктов 0 1467

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2026
LETA
Изображение к статье: Еду выбрасывать нельзя: как в Латвии спасают сотни тонн продуктов
ФОТО: pixabay

Чтобы остатки продуктов питания в магазинах не превратились в мусор, крупнейшие розничные торговцы активно сотрудничают с благотворительными организациями - таким образом, объемы пожертвованной еды существенно растут, пишет Latvijas Avīze.

Согласно поставленным Европейским союзом (ЕС) целям, к 2030 году на 10% должен быть сокращен объем пищевых отходов на этапе производства и переработки, а в торговле, общепите и домашних хозяйствах - на 30%.

В 2024 году в Латвии было собрано более 269 тысяч тонн пищевых отходов. В первичном производстве, переработке и питании объем пищевых отходов сокращается, однако в домашних хозяйствах и торговле - растет.

Домохозяйства создали 160,7 тыс. т пищевых отходов, или 85,8 кг на душу населения, а торговая отрасль - 41,3 тыс. т, или 22,1 кг на каждого жителя. Но в последние годы существенно растет и объем продуктов, пожертвованных благотворительным организациям. В 2022 году продовольственному банку "Paēdušai Latvijai" было пожертвовано 315 т продовольствия, в 2024 году - 784 т, а за 11 месяцев прошлого года - уже 855 т.

Те съедобные или несъедобные части пищевой продукции, которые не были проданы или потреблены в пищу, однако в отходы не попали, так как через благотворительные организации или специальные предприятия были переданы на потребление домашних хозяйств, корм животным или в производство в качестве вторичного сырья, например, биоматериалы или биохимическую обработку, в экономике оборота называют не пищевыми отходами, а пищевыми излишками. Их можно также пожертвовать малоимущим.

"Объем пожертвованной еды продолжает расти с каждым годом. Это связано как с расширенными возможностями нашей организации, так и с большей готовностью предприятий жертвовать продовольствие, которое иначе было бы выброшено. К октябрю прошлого года мы получили в виде пожертвований более 855 тонн продовольствия. В основном мы сотрудничаем с розничными торговцами, в том числе с "Rimi Latvija", который сейчас жертвует больше других, "Maxima Latvija" и "Lidl Latvija". Кроме того, в круг наших жертвователей входят несколько оптовых торговцев и производителей", - рассказала руководитель "Paēdušai Latvijai" Агита Краукле.

Пожертвованное продовольствие поступает к деловым партнерам продовольственного банка - благотворительным организациям и суповым кухням по всей Латвии, куда за помощью обращаются семьи с детьми, пожилые и люди с инвалидностью, для которых эта поддержка очень важна.

"Сейчас главные вызовы связаны с доступностью финансирования, особенно в плане покрытия транспортных расходов, чтобы можно было собрать пожертвованное продовольствие и доставить его в пункты раздачи", - объясняет Краукле.

Она говорит, что нормативное регулирование - правила Кабмина №514 и №145, действующие еще с 2020 года, и разработанные на их основе в 2024 году руководящие принципы по жертвованию продуктов питания - благоприятны для передачи продуктов благотворительным организациям.

Читайте нас также:
#благотворительность #Латвия #пожертвования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Изображение к статье: «Минус 20!» Трескучий мороз идет на Латвию - синоптики бьют в набат
Изображение к статье: Морской бой: латвийские торпеды смогут топить российские суда
Изображение к статье: «Вторая жизнь»: жительница дома на Баускас всего месяц как получила ключи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео