Сегодня Рождественский сочельник: что надо сделать в этот день? 0 2690

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сегодня Рождественский сочельник: что надо сделать в этот день?

Согласно Библии, 2026 лет назад в этот день, накануне рождения Иисуса Христа на небе зажглась Вифлеемская звезда, возвещающая о его появлении на свет. Этот день называется также навечерие Рождества.

У православных с этого дня начинались святки, которые длились 12 дней. Принято было колядовать и угощать семью хоть и постно, но вкусно.

Что значит слово Сочельник?

Это слово связано с традиционным и обязательным для этого дня постным блюдом, которое называется «сочиво».

Это особая каша из риса или пшена, которую принято есть в последний день Рождественского поста. В нее также разрешено добавлять орехи, изюм, кусочки овощей и фруктов, мед.

Еще одно возможное слово, которое дало название дню, — «сочень». Это второе традиционное угощение. Оно представляет собой тонкую постную лепешку, сверху которой клали картофель или ягоды. Навечерие Рождества, или Рождественский Сочельник, традиционно принято встречать с сочивом и соченем на столе.

В этот день в храме совершается особое богослужение — навечерие Рождества. Служба состоит из Великих Часов. Так называется четыре последовательных богослужения, во время которых читают из Евангелия, псалмы и молитвы. Также происходит великая вечерня.

Что можно делать

  • Нужно идти вечером в храм.

  • Обязательно угощали одиноких людей, странников и нищих.

  • Перед тем как сесть за стол, имеет смысл выйти во двор и полюбоваться на звезды.

  • А еще Сочельник — время неспешного и обстоятельного ужина с семьей, желательно в доме родителей или даже бабушек-дедушек.

  • На стол обязательно нужно накрыть белую скатерть. Раньше под нее клали сено как символ рождественских яслей.

  • На стол подавали сочиво, сочень и еще другие постные блюда, которых должно быть 12. Каждое следовало обязательно попробовать. Запивали все это компотом или взваром из сухофруктов.

Что нельзя делать

  • До вечера, до литургии раньше не принято было есть. Но сейчас литургия перешла на более раннее время.

  • Не принято выносить мусор.

  • Нельзя заниматься шитьем и рукоделием, мести пол

  • Плохо заниматься тяжелым трудом.

  • Не принято уходить далеко от дома.

  • Вечером нельзя садиться за стол в черной одежде.

Рига встречает Рождество

В святочные дни в стенах Рижской Духовной семинарии (Рига, ул. Католю, 10) пройдут Архиерейские Рождественские ёлки. Первая из них состоится в пятницу 9 января в 17:00, вторая – в воскресенье 11 января в 14:00, третья – в понедельник 12 января в 17:00.

В ярком и красочном представлении для самых маленьких прихожан рижских храмов примут участие хор «Акколада» под управлением Оксаны Черкасовой, воспитанники Воскресных школ города Риги и профессиональные артисты.

А в субботу 10 января в 13:00 в Музее истории Риги и мореходства (Рига, ул. Паласта, 4) пройдет Рождественских концерт. Зрителям будет предложена интересная программа с участием хора «Акколада», ансамбля игры на кокле «Аустриня» из Рижского дворца школьников и других коллективов.

Билеты на все Рождественские мероприятия можно получить в своих приходских храмах.

#церковь #рождество #религия #культура #традиции #мероприятия #святки
