Согласно Библии, 2026 лет назад в этот день, накануне рождения Иисуса Христа на небе зажглась Вифлеемская звезда, возвещающая о его появлении на свет. Этот день называется также навечерие Рождества.

У православных с этого дня начинались святки, которые длились 12 дней. Принято было колядовать и угощать семью хоть и постно, но вкусно.

Что значит слово Сочельник?

Это слово связано с традиционным и обязательным для этого дня постным блюдом, которое называется «сочиво».

Это особая каша из риса или пшена, которую принято есть в последний день Рождественского поста. В нее также разрешено добавлять орехи, изюм, кусочки овощей и фруктов, мед.

Еще одно возможное слово, которое дало название дню, — «сочень». Это второе традиционное угощение. Оно представляет собой тонкую постную лепешку, сверху которой клали картофель или ягоды. Навечерие Рождества, или Рождественский Сочельник, традиционно принято встречать с сочивом и соченем на столе.

В этот день в храме совершается особое богослужение — навечерие Рождества. Служба состоит из Великих Часов. Так называется четыре последовательных богослужения, во время которых читают из Евангелия, псалмы и молитвы. Также происходит великая вечерня.

Что можно делать

Нужно идти вечером в храм.

Обязательно угощали одиноких людей, странников и нищих.

Перед тем как сесть за стол, имеет смысл выйти во двор и полюбоваться на звезды.

А еще Сочельник — время неспешного и обстоятельного ужина с семьей, желательно в доме родителей или даже бабушек-дедушек.

На стол обязательно нужно накрыть белую скатерть. Раньше под нее клали сено как символ рождественских яслей.

На стол подавали сочиво, сочень и еще другие постные блюда, которых должно быть 12. Каждое следовало обязательно попробовать. Запивали все это компотом или взваром из сухофруктов.

Что нельзя делать

До вечера, до литургии раньше не принято было есть. Но сейчас литургия перешла на более раннее время.

Не принято выносить мусор.

Нельзя заниматься шитьем и рукоделием, мести пол

Плохо заниматься тяжелым трудом.

Не принято уходить далеко от дома.

Вечером нельзя садиться за стол в черной одежде.

Рига встречает Рождество

В святочные дни в стенах Рижской Духовной семинарии (Рига, ул. Католю, 10) пройдут Архиерейские Рождественские ёлки. Первая из них состоится в пятницу 9 января в 17:00, вторая – в воскресенье 11 января в 14:00, третья – в понедельник 12 января в 17:00.

В ярком и красочном представлении для самых маленьких прихожан рижских храмов примут участие хор «Акколада» под управлением Оксаны Черкасовой, воспитанники Воскресных школ города Риги и профессиональные артисты.

А в субботу 10 января в 13:00 в Музее истории Риги и мореходства (Рига, ул. Паласта, 4) пройдет Рождественских концерт. Зрителям будет предложена интересная программа с участием хора «Акколада», ансамбля игры на кокле «Аустриня» из Рижского дворца школьников и других коллективов.

Билеты на все Рождественские мероприятия можно получить в своих приходских храмах.