За последние десять лет рождаемость в Даугавпилсе сократилась почти наполовину

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: За последние десять лет рождаемость в Даугавпилсе сократилась почти наполовину
ФОТО: LETA

За последние десять лет уровень рождаемости в Даугавпилсе пережил резкий спад — общее число новорождённых сократилось почти на 45%, сообщили агентству LETA в городской думе.

В 2025 году в Даугавпилсе родились 432 ребёнка — на 58 меньше, чем в 2024 году, свидетельствуют обобщённые данные отдела ЗАГС Даугавпилсской городской думы.

Для сравнения, в 2016 году в городе появились на свет 778 детей, а в 2017 году был достигнут максимальный показатель десятилетия — 796 новорождённых. С тех пор рождаемость неуклонно снижалась: в 2018 году зарегистрированы 674 ребёнка, в 2019-м — 662, а в 2020-м — 627.

Спад продолжался и в следующую пятилетку. В 2021 году в Даугавпилсе родились 612 детей, в 2022-м — 543, в 2023-м — 485, а в 2024 году — 490.

В городе сохраняется отрицательный естественный прирост, поскольку уровень смертности по-прежнему значительно превышает рождаемость. В 2025 году в Даугавпилсе зарегистрировано 810 случаев смерти.

Хотя в последние годы наблюдается тенденция к снижению смертности, она всё ещё почти вдвое превышает рождаемость. В 2021 году в городе умерли 1290 человек, в 2022 году — 1114, в 2023-м — 901, а в 2024 году — 801 человек.

В самоуправлении указывают, что на снижение рождаемости в Даугавпилсе влияет как общее старение населения, так и сокращение числа жителей репродуктивного возраста, что связано с демографическими процессами и миграцией прошлых десятилетий.

#рождаемость #Латвия #демография #миграция #смертность #население #Даугавпилс #статистика
