В прошлом году в Эстонии существенно упали продажи алкогольной продукции. Торговые сети не ожидают возобновления роста и в ближайшие годы, сообщает rus.err.ee. Ведь покупатели могут отправится за спиртным на границу.

"По объему больше всего сократилось потребление крепкого спиртного. Продажи вина, пива и слабоалкогольных напитков упали не так сильно, но общая тенденция такая же, как и в торговле продуктами питания: растет доля товаров, приобретенных в рамках кампаний, то есть локомотивом продаж все-таки остается льготная цена", – прокомментировал директор по продажам торговой сети Coop Оливер Рист.

Бизнесмен подчеркнул, что из-за высоких цен местные потребители могут вновь переориентироваться на соседнюю Латвию.

"Чем дальше на юг Эстонии, тем заметнее спад продаж, поэтому мы предполагаем, что часть покупателей вновь отправится за спиртным на границу. Хотелось бы надеяться, что люди стали меньше пить, но, думаю, что скорее решающим фактором по-прежнему является цена", – прокомментировал он.

Не ожидают в торговых сетях возобновления роста продаж и в ближайшем будущем. "Ведь и наступивший год начался с повышения акциза на алкоголь, такие же планы на 2027-й и 2028-й год. Что будет дальше – не знаю. Но если мы и впредь будем бежать впереди наших южных соседей, то стоит опасаться сохранения этой тенденции: люди опять будут возить спиртное с границы", – сказал Рист.