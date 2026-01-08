В конце миунвшего года Кабинет Министров рассмотрел Стратегию развития государственных автодорог до 2040 года.

В краткосрочной перспективе Латвию ожидает:

– Перестройка трассы А4 – Рижская окружная дорога (Балтэзерс — Саулкалне) — 20,5 км, затраты на строительство которой в ценах 2024 года составляют 227,1 млн. евро.

– Строительство Бауской объездной дороги E67 — 14,2 км, реализация которого уже начата как проект публично-частного партнерства.

– Перестройка автодороги А7 Рига-Бауска-граница Литвы (Гренцтале), включая строительство Иецавской окружной дороги — 34,3 км, затраты на строительство которой в ценах 2024 года составляют 326,2 млн. евро.

Не слишком ли дороги дороги? Откуда берется стоимость, исчисляемая в сотнях миллионов евро? Согласно сметам строители в росте цен не виноваты - им достается меньше половины.

Так, в 2025 году стоимость 1 км государственной автодороги, построенной «с нуля», оценивалась в 9,4 млн. евро, из коих собственно строительные расходы были 3,9 млн., а прочее – проектирование, землеотвод, противошумные стены и т.д.