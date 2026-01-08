Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новые автотрассы, которые уже скоро появятся в Латвии (СПИСОК) 2 4381

Наша Латвия
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: LVC.

Фото: LVC.

В конце миунвшего года Кабинет Министров рассмотрел Стратегию развития государственных автодорог до 2040 года.

В краткосрочной перспективе Латвию ожидает:

– Перестройка трассы А4 – Рижская окружная дорога (Балтэзерс — Саулкалне) — 20,5 км, затраты на строительство которой в ценах 2024 года составляют 227,1 млн. евро.

– Строительство Бауской объездной дороги E67 — 14,2 км, реализация которого уже начата как проект публично-частного партнерства.

– Перестройка автодороги А7 Рига-Бауска-граница Литвы (Гренцтале), включая строительство Иецавской окружной дороги — 34,3 км, затраты на строительство которой в ценах 2024 года составляют 326,2 млн. евро.

Не слишком ли дороги дороги? Откуда берется стоимость, исчисляемая в сотнях миллионов евро? Согласно сметам строители в росте цен не виноваты - им достается меньше половины.

Так, в 2025 году стоимость 1 км государственной автодороги, построенной «с нуля», оценивалась в 9,4 млн. евро, из коих собственно строительные расходы были 3,9 млн., а прочее – проектирование, землеотвод, противошумные стены и т.д.

Читайте нас также:
#дороги #Латвия #транспорт #строительство #проекты #инфраструктура
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
18
2
2
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • свп
    сила в правде
    9-го января

    Мне одному приходит простой вопрос? вот совсем недавно полностью реконструировали лиепайское шоссе. Меняли грунт на метры, в очередной раз заужАли дорожное полотно.... И только вроде привели в более-менее порядок - нужно опять реконструировать? Ну, если хозяин решил тратить СВОИ деньги - понятно, что сделает нормально и сразу. А если вся эта возня не для повышения безопасности или там, для жителей, а просто чтоб пилить европодачки - то тогда вполне логично, почему происходит именно так, а не как у нормальных людей. Латыши такие смешные... всё от совка убегают... типа.... Но на самом деле человека можно вывезти из села, но село из человека - никогда. Так и тут. Положили асфальт - значит скоро будем менять трубы. Да и по всему городу этот иподром с провалившимися люками заколебал. Скоро половину 21 века проживем, а латвия так и не научилась ровные дороги делать.

    4
    0
  • А
    Антимонетарист
    8-го января

    Николай, забыл упомянуть откаты! За любой подписанный контракт лица, его подписавшие, получают оговоренный процент! Это ж обычная практика!

    22
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвийцы улетают на Мальдивы за отдыхом, а возвращаются с лихорадкой
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Изображение к статье: Некоторые работники в Латвии теряют до 40% пенсии: кто именно рискует остаться без денег в старости
Изображение к статье: Синоптики перешли к угрозам. Завтра - самый холодный день этой зимы!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Ледурге пламя превратило дом в руины: тушение осложнили газовый баллон и оружие
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женский взгляд на охоту - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Кинолог выделил неожиданную причину, по которой люди решают завести собак
В мире животных
Изображение к статье: Полиция оштрафовала рижанина, припарковавшего авто у собственного гаража
ЧП и криминал
Изображение к статье: Можно ли избавиться от мышей на даче зимой?
Дом и сад
Изображение к статье: Чем заняться дачнику в январе?
Дом и сад
Изображение к статье: В Ледурге пламя превратило дом в руины: тушение осложнили газовый баллон и оружие
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женский взгляд на охоту - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Кинолог выделил неожиданную причину, по которой люди решают завести собак
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео