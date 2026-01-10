Baltijas balss logotype
Доктор призвал Латвию разрезать «последнюю пуповину с Россией», даже ценой потерь

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Доктор призвал Латвию разрезать «последнюю пуповину с Россией», даже ценой потерь

Ведущий исследователь Видземской высшей школы, историк Гатис Круминьш призвал Латвию быть готовой к полному прекращению контактов с Россией, даже если это приведет к экономическим потерям.

В программе TV24 «Kārtības rullis» доктор исторических наук актуализировал вопрос, о котором, по его мнению, в Латвии до сих пор говорят слишком осторожно, — полное прекращение контактов с Россией, даже если это означает краткосрочные экономические потери. Он подчеркнул, что Латвия приближается к важному моменту выбора, который больше невозможно откладывать. Круминьш пояснил в эфире, что обществу и политикам следует быть готовыми ясно показать, на чьей стороне на самом деле находится Латвия и где она хочет быть в долгосрочной перспективе. По его словам, иллюзии о «нормальном сосуществовании» с Россией после войны в Украине опасны и вводят в заблуждение.

«К нам неизбежно приближается развилка — разреpаем ли мы последнюю пуповину с Россией», — сказал Круминьш.

Он отметил, что даже возможное перемирие в Украине не должно стать поводом вернуться к прежнему порядку, будто ничего не произошло. «Если в Украине будет какое-то перемирие, это не означает, что мы сейчас откроем границу, все будут въезжать и выступать на Олимпийских играх — нет», — подчеркнул Круминьш.

Он напомнил, что Латвия уже сейчас фактически находится по одну сторону нового железного занавеса, но при этом продолжает сохранять экономические связи с Россией, что, по его мнению, противоречит стратегическим интересам страны.

«Нужен кто-то, кто смело сказал бы: не просто “русские идут”, а — отбрасываем это в сторону. Закрываем границы, все это запрещаем, перекрываем и переключаемся на что-то другое», — заявил Круминьш.

В то же время он признал, что такой путь не будет простым и потребует от общества принять и экономические потери. Однако, по его мнению, они соразмерны, если смотреть на безопасность и независимость государства в долгосрочной перспективе.

(8)
  • З
    Злой
    10-го января

    Хорошо сидеть на шее у народа, получать зарплату с их налогов и говорить разный бред придурка!

    138
    1
  • З
    Злой
    10-го января

    Высер очередного умалишённого.

    109
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го января

    потребует от общества принять и экономические потери -- Ну и какие экономические потери могут быть у тех обитателей латышских хуторов, у которых подвалы и погребки под потолки забиты разного рода жратвой и консервами?

    38
    1
  • Пп
    Прожектор перестройки
    10-го января

    В Латвии характеризуется как преступность " поддержка страны агрессора". А покупая газ у России и нефть- это не поддержка страны агрессора? А электричество, меньше года назад, Латвия ещё закупала у России- это не поддержка "страны агрессора"? Латвия не считает себя соучастником преступлений против человечества? - Наверное нет. Одно дело хуторянам лапшу на уши вешать, а другое собственная выгода. Вот так они всегда " шаг вперёд,- два шага назад"..

    47
    2
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    10-го января

    «Нужен кто-то, кто смело сказал бы: не просто “русские идут”, а — отбрасываем это в сторону. Закрываем границы, все это запрещаем, перекрываем и переключаемся на что-то другое», — заявил Круминьш. ( ключевая мысль: ... переключаемся на ЧТО-ТО ДРУГОЕ.

    66
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    10-го января

    Абсолютно очевидно что первым делом следует разобрать все ГЭС на Даугаве! Круминьш готов идти на любые жертвы у народа, сам-то он получает зарплату из бюджета и настолько туп что предполагает что рухнувшая демография и разбегающееся население сделает бюджет пустым. Также сообразительный Круминьш не понимает что железная дорога идёт в Китай и Казахсстан через территории РФ и Белоруссии. И следуя его мудрым советам мы лишимся любого транзита. Вообще. Сколько людей кормится с портов, железной дороги Круминьш не считал. И сколько денег эти люди вливают в местную сферу услуг, строительства и прочие. У Круминьша вероятно отсутсвует умение строить хоть какие-нибудь логические цепочки.

    166
    3
  • lo gos
    lo gos
    10-го января

    Вот тупой профессор, не надо останавливаться на обрезании пуповины, надо херачить дальше, сначала сдать на металлолом телебашню и телецентр, дальше разобрать все мосты, доломать жилой фонд, потому что 90% было построено в советское время. Заводы вы уже и сами все разломали, школы и садики сами развалятся.

    158
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го января

    Еще один больной синдромом Форрестола. Отведите его на колесо обозрения и крикните в ухо "Русские идут!" - пущай прыгает.

    178
    5
Читать все комментарии

Видео