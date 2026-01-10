Ведущий исследователь Видземской высшей школы, историк Гатис Круминьш призвал Латвию быть готовой к полному прекращению контактов с Россией, даже если это приведет к экономическим потерям.

В программе TV24 «Kārtības rullis» доктор исторических наук актуализировал вопрос, о котором, по его мнению, в Латвии до сих пор говорят слишком осторожно, — полное прекращение контактов с Россией, даже если это означает краткосрочные экономические потери. Он подчеркнул, что Латвия приближается к важному моменту выбора, который больше невозможно откладывать. Круминьш пояснил в эфире, что обществу и политикам следует быть готовыми ясно показать, на чьей стороне на самом деле находится Латвия и где она хочет быть в долгосрочной перспективе. По его словам, иллюзии о «нормальном сосуществовании» с Россией после войны в Украине опасны и вводят в заблуждение.

«К нам неизбежно приближается развилка — разреpаем ли мы последнюю пуповину с Россией», — сказал Круминьш.

Он отметил, что даже возможное перемирие в Украине не должно стать поводом вернуться к прежнему порядку, будто ничего не произошло. «Если в Украине будет какое-то перемирие, это не означает, что мы сейчас откроем границу, все будут въезжать и выступать на Олимпийских играх — нет», — подчеркнул Круминьш.

Он напомнил, что Латвия уже сейчас фактически находится по одну сторону нового железного занавеса, но при этом продолжает сохранять экономические связи с Россией, что, по его мнению, противоречит стратегическим интересам страны.

«Нужен кто-то, кто смело сказал бы: не просто “русские идут”, а — отбрасываем это в сторону. Закрываем границы, все это запрещаем, перекрываем и переключаемся на что-то другое», — заявил Круминьш.

В то же время он признал, что такой путь не будет простым и потребует от общества принять и экономические потери. Однако, по его мнению, они соразмерны, если смотреть на безопасность и независимость государства в долгосрочной перспективе.