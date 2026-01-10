Baltijas balss logotype
Идёт сбор подписей за полный запрет пиротехники в Латвии 5 482

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
LETA
Изображение к статье: Идёт сбор подписей за полный запрет пиротехники в Латвии

Подписи за полный запрет гражданской пиротехники собирают на портале Manabalss.lv, где уже подписались более тысячи человек.

В качестве представителя инициативы заявлена Арина Кузнецова. Она поясняет, что из-за свободного использования гражданской пиротехники каждый год возникает серьёзная угроза для безопасности, здоровья и окружающей среды: "Пиротехника наносит тяжкие телесные повреждения, вызывает пожары, нарушения слуха, а также значительно ухудшает качество жизни населения, особенно детей, пенсионеров и людей с расстройствами здоровья".

Как говорится в сопроводительном тексте, особенно из-за запусков пиротехники страдают животные: домашние питомцы в панике убегают, могут получить травмы или погибнуть, а у диких животных нарушаются процессы миграции и зимовки.

По мнению Кузнецовой, существующее урегулирование не обеспечивает эффективного контроля: пиротехникой часто пользуются в неразрешённое время, в состоянии алкогольного опьянения и в населённых пунктах, ставя под угрозу окружающих. Интересы общества игнорируются во имя кратковременного развлечения, а долгосрочный вред не принимается во внимание.

Кузнецова предлагает внести в нормативные акты поправки, чтобы полностью запретить гражданскую пиротехнику в Латвии. Исключение предполагается лишь для профессиональной пиротехники, которую разрешено использовать только специалистам на особых мероприятиях и с разрешения самоуправлений.

Запрет включал бы усиленный контроль и ужесточение наказаний за нарушения, а также проведение информационной кампании о причинах запрета и о выгодах, которые он принесёт.

В качестве альтернативы для оформления торжеств следовало бы поощрять световые шоу, лазерные проекции и другие беззвучные визуальные решения, которые безопасны, экологичны и широко доступны, считает Кузнецова.

В результате среда для жизни станет более безопасной, мирной и здоровой, люди смогут отмечать праздники без боязни, шума и конфликтов, общество станет более сплочённым и ответственным, жизнь людей и животных будет цениться выше, чем шумное развлечение.

#животные #экология #безопасность #общество #праздники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го января

    Я и без пиротехники из бытовых моющих средств и аптечной химиии могу такую "пиротехнику" намешать...ммммм....

    0
    1
  • VlK
    Vitālijs Kudesnikovs
    11-го января

    Ну какой пир без пиротехники?! Важный момент: пиро-техника стоит дорого и соответственно, покупается только на очень большие праздники, что происходит всего пару раз в год и хоть как-то привлекает туристов. Ну а если Кузнецовой куда-то попало, то ведь и спичками можно обжечься - всего лишь надо читать и выполнять инструкции, а не тут же пытаться панически запрещать прям любой источник опасности повсеместно.

    4
    1
  • JB
    Janis Berzin
    10-го января

    Больше запретов, ограничений, штрафов, заборов и при этом прикрывать это рассусоливаниями про свободу, демократию. Очередное доказательство что Манубалсс это симулятор-фалоиммитатор "общественного мнения". Никаких реальных проблем и важных для трудящихся инициатив он не продвигант.

    10
    2
  • С
    Саша
    10-го января

    И это будет правильное решение. Кому на балкон, кому на чердак или в машину прилетит... А ВИНОВАТЫХ НЕТ. Если самоуправление выделяло бы специальное место и под наблюдением специалистов по технике безопасности, тогда другое дело. И относительно безопасно и более зрелищно.

    4
    24
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Саша
    11-го января

    Правильно! Радоваться только в дозволенных местах в назначенные дни с лицензионной госмразьей бумажкой со всеми сертификатами надзорных инстанций... Что за раб... слизь просто.

    1
    1
Читать все комментарии

Видео