Подписи за полный запрет гражданской пиротехники собирают на портале Manabalss.lv, где уже подписались более тысячи человек.

В качестве представителя инициативы заявлена Арина Кузнецова. Она поясняет, что из-за свободного использования гражданской пиротехники каждый год возникает серьёзная угроза для безопасности, здоровья и окружающей среды: "Пиротехника наносит тяжкие телесные повреждения, вызывает пожары, нарушения слуха, а также значительно ухудшает качество жизни населения, особенно детей, пенсионеров и людей с расстройствами здоровья".

Как говорится в сопроводительном тексте, особенно из-за запусков пиротехники страдают животные: домашние питомцы в панике убегают, могут получить травмы или погибнуть, а у диких животных нарушаются процессы миграции и зимовки.

По мнению Кузнецовой, существующее урегулирование не обеспечивает эффективного контроля: пиротехникой часто пользуются в неразрешённое время, в состоянии алкогольного опьянения и в населённых пунктах, ставя под угрозу окружающих. Интересы общества игнорируются во имя кратковременного развлечения, а долгосрочный вред не принимается во внимание.

Кузнецова предлагает внести в нормативные акты поправки, чтобы полностью запретить гражданскую пиротехнику в Латвии. Исключение предполагается лишь для профессиональной пиротехники, которую разрешено использовать только специалистам на особых мероприятиях и с разрешения самоуправлений.

Запрет включал бы усиленный контроль и ужесточение наказаний за нарушения, а также проведение информационной кампании о причинах запрета и о выгодах, которые он принесёт.

В качестве альтернативы для оформления торжеств следовало бы поощрять световые шоу, лазерные проекции и другие беззвучные визуальные решения, которые безопасны, экологичны и широко доступны, считает Кузнецова.

В результате среда для жизни станет более безопасной, мирной и здоровой, люди смогут отмечать праздники без боязни, шума и конфликтов, общество станет более сплочённым и ответственным, жизнь людей и животных будет цениться выше, чем шумное развлечение.