Началась подготовка добровольцев по программам земессаргов и офицеров запаса 0 396

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
LETA
Изображение к статье: Началась подготовка добровольцев по программам земессаргов и офицеров запаса

В субботу на Службу государственной обороны (СГО) поступили добровольцы, подавшие заявки на участие в программе подготовки земессаргов и программе подготовки офицеров запаса для студентов.

В рамках январского призыва 2026 года требуются 110 призывников для прохождения 11-месячной военной службы в ВВС на военной базе в Лиелварде или в штабном батальоне в Риге.

Начало службы запланировано на 14 января 2026 года.

В прошлом году до сентября была продлена возможность подать заявку и на СГО по программе подготовки земессаргов и предназначенной для студентов программе подготовки офицеров запаса.

Подача заявок на указанные виды службы осуществляется исключительно на добровольной основе через единую платформу klustikaravirs.lv в разделе СГО.

Для обоих видов службы установлен один ежегодный призыв - в январе. Программа службы рассчитана на пятилетний период, в течение которого по программе Земессардзе необходимо отслужить не менее 28 дней ежегодно, а программа офицеров запаса для студентов предполагает не менее 180 дней службы за пять лет, при этом сейчас она рассчитана на 214 дней.

#студенты #призыв #военная база
