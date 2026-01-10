В субботу на Службу государственной обороны (СГО) поступили добровольцы, подавшие заявки на участие в программе подготовки земессаргов и программе подготовки офицеров запаса для студентов.

В рамках январского призыва 2026 года требуются 110 призывников для прохождения 11-месячной военной службы в ВВС на военной базе в Лиелварде или в штабном батальоне в Риге.

Начало службы запланировано на 14 января 2026 года.

В прошлом году до сентября была продлена возможность подать заявку и на СГО по программе подготовки земессаргов и предназначенной для студентов программе подготовки офицеров запаса.

Подача заявок на указанные виды службы осуществляется исключительно на добровольной основе через единую платформу klustikaravirs.lv в разделе СГО.

Для обоих видов службы установлен один ежегодный призыв - в январе. Программа службы рассчитана на пятилетний период, в течение которого по программе Земессардзе необходимо отслужить не менее 28 дней ежегодно, а программа офицеров запаса для студентов предполагает не менее 180 дней службы за пять лет, при этом сейчас она рассчитана на 214 дней.