Государственная инспекция по защите данных (DVI) согласна с Бюро омбудсмена в том, что посетители учреждений имеют право снимать и фотографировать должностных лиц для личных нужд, однако «правила вежливости требуют» заранее уведомить о таком намерении, а полученные материалы нельзя публиковать в интернете, сообщили в DVI.

DVI совместно с Бюро омбудсмена разработали методические рекомендации «Об обработке данных должностных лиц в аудиовизуальной форме и публикации таких материалов». В рекомендациях указано, что съёмка должностного лица для личных нужд допустима, однако о таком намерении рекомендуется заранее информировать должностное лицо, и такие материалы не предназначены для публикации в интернете.

В свою очередь, в случаях, когда цель съёмки — информирование общества или фиксация возможного правонарушения, такая обработка данных должна иметь «правовое основание». Кроме того, должностное лицо должно быть проинформировано о съёмке и её цели, если только это объективно не мешает достижению поставленной цели.

В рекомендациях подчёркивается, что должностные лица, как и любые другие люди, имеют право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных.

Как сообщал bb.lv, в Бюро омбудсмена ранее разъясняли: за публикацию подобных материалов в интернете может быть назначено административное наказание либо даже наступить уголовная ответственность.

Рекомендации распространяются не только на государственных и муниципальных должностных лиц, но и на сотрудников других учреждений, которые в повседневной работе взаимодействуют с клиентами и, соответственно, могут оказаться в ситуациях, когда их действия фиксируются на видео.