Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Странно: жителям Латвии запретили выкладывать в интернет фото Ринкевича и Силини 10 4298

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Странно: жителям Латвии запретили выкладывать в интернет фото Ринкевича и Силини
ФОТО: LETA

Снимать на видео и фотографировать должностных лиц для личных нужд можно, но публиковать в интернете нельзя, сообщили в латвийском Бюро по правам человека.

За это (выкладывание в соцсетях) предусмотрен административный штраф, а в отдельных случаях может наступить и уголовная ответственность, объяснили в Бюро омбудсмена.

То есть рабочее фото должностного лица, работу которого оплачивают налогоплательщики, не может быть опубликовано этими самыми налогоплательщиками. Почему?

Правозащитники поясняют: снимать, фотографировать и публиковать материал только потому, что человек является должностным лицом, — недостаточное основание. Такое действие является серьёзным вмешательством в частную жизнь, которое допустимо только тогда, когда должностное лицо явно нарушает закон и обществу необходимо об этом знать.

Государственная инспекция по защите данных совместно с Офисом омбудсмена разработали рекомендации по обработке данных должностных лиц, если этих лиц снимают на видео, фотографируют или записывают их голос, а полученные материалы транслируют или публикуют в интернете.

«Наша цель — обеспечить честное, открытое и дружественное людям государственное управление», — отмечает омбудсмен Карина Палкова.

В Бюро омбудсмена пояснили, что необходимость в рекомендациях возросла, так как всё чаще случаются ситуации, когда обычные жители фотографируют лиц, облеченных властью, без объективной причины.

Государственные правозащитники также добавили, что рекомендации касаются не только государственных и муниципальных должностных лиц, но и работников других учреждений, которые ежедневно работают с клиентами и могут попасть в ситуации, когда их действия снимаются.

Добавим, что к самым известным государственным лицам Латвии относятся президент Эдгар Ринкевич и премьер Эвика Силиня. Надеемся, что её вид сзади (см. фото) не станет вмешательством в частную жизнь премьер-министра.

Читайте нас также:
#права человека #Латвия #социальные сети #Омбудсмен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
30
0
2
2
0
21

Оставить комментарий

(10)
  • свп
    сила в правде
    29-го ноября

    Публичный человек на то и публичный, чтоб не подпадать под эти вопросы о фотографиях в интернете. никому не запрещено выкладывать фото латвийских улиц с прохожими. Между прочим не публичными людьми. Чё-то я не до конца понимаю, в чем тут вообще вопросы. Эй! бб.лв! Замазывайте все лица! иначе ссылка! Так что ли? ))))

    27
    1
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Я не житель Латвии мне можно 😀😃🙂

    30
    2
  • А
    Андрей
    28-го ноября

    написано, что если совершают преступление, то можно. Так у них постоянно какие-то мысли в голове, что-то замышляют. А профилактика преступлений и превентивные меры - это как раз то, что должны делать правоохранительные органы и простые граждане им в этом помогают, как могут.

    17
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    28-го ноября

    Предлагаю на морды ихние лепить чёрную плашку с надписью "цензура".

    41
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го ноября

    «Говорите и думайте обо мне что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней думают мыши»?

    40
    3
  • Е
    Ехидный
    28-го ноября

    В.Ленин - страшно далеки они от народа !!!вроде писал о декабристах , а получается про наших Шерочку с Машерочкой !!!!

    59
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го ноября

    Если это "вмешательство в частную жизнь", то им надо сидеть дома, а не лезть в политику. Тем более с такой репутацией...

    89
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го ноября

    Короче, лица публиковать нельзя, а их задницы можно, см. фото., я правильно понял?

    87
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Бесс Толковый
    28-го ноября

    Можно кадры из некой неудавшейся кинопробы, только чтобы лица видно не было. :)

    46
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го ноября

    Если это "вмешательство в частную жизнь", то им надо сидеть дома, а не лезть в политику. Тем более с такой репутацией...

    49
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич остался доволен новой тюрьмой
Изображение к статье: Хотел как лучше: в свободное от работы время латвийский полицейский применил насилие к честному человеку
Изображение к статье: Инцидент в Засулауксе: вместо 15 кебабов за испорченную куртку — уголовка из-за кассового аппарата

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео