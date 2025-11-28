Снимать на видео и фотографировать должностных лиц для личных нужд можно, но публиковать в интернете нельзя, сообщили в латвийском Бюро по правам человека.

За это (выкладывание в соцсетях) предусмотрен административный штраф, а в отдельных случаях может наступить и уголовная ответственность, объяснили в Бюро омбудсмена.

То есть рабочее фото должностного лица, работу которого оплачивают налогоплательщики, не может быть опубликовано этими самыми налогоплательщиками. Почему?

Правозащитники поясняют: снимать, фотографировать и публиковать материал только потому, что человек является должностным лицом, — недостаточное основание. Такое действие является серьёзным вмешательством в частную жизнь, которое допустимо только тогда, когда должностное лицо явно нарушает закон и обществу необходимо об этом знать.

Государственная инспекция по защите данных совместно с Офисом омбудсмена разработали рекомендации по обработке данных должностных лиц, если этих лиц снимают на видео, фотографируют или записывают их голос, а полученные материалы транслируют или публикуют в интернете.

«Наша цель — обеспечить честное, открытое и дружественное людям государственное управление», — отмечает омбудсмен Карина Палкова.

В Бюро омбудсмена пояснили, что необходимость в рекомендациях возросла, так как всё чаще случаются ситуации, когда обычные жители фотографируют лиц, облеченных властью, без объективной причины.

Государственные правозащитники также добавили, что рекомендации касаются не только государственных и муниципальных должностных лиц, но и работников других учреждений, которые ежедневно работают с клиентами и могут попасть в ситуации, когда их действия снимаются.

Добавим, что к самым известным государственным лицам Латвии относятся президент Эдгар Ринкевич и премьер Эвика Силиня. Надеемся, что её вид сзади (см. фото) не станет вмешательством в частную жизнь премьер-министра.