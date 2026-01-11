Baltijas balss logotype
Сырой кешью проигрывает жареному? Один важный момент

Люблю!
Дата публикации: 11.01.2026
1001sovet
Изображение к статье: Сырой кешью проигрывает жареному? Один важный момент

Отмечается, что полезных веществ в сыром кешью больше, но он содержит и один антинутриент.

Кешью — хороший источник железа и селена, и включение его в рацион в сыром или жареном виде поможет увеличить потребление этих питательных веществ. Тем не менее, сырой кешью содержит немного больше обоих элементов, пишет Verywellhealth.

Железо в кешью

Содержание железа в жареном и сыром кешью варьируется: в жареном содержится 1,7 миллиграмма (мг) железа на 28 грамм, а в сыром — примерно 1,9 мг железа на 28 грамм. Это составляет от 21% до 24% рекомендуемой суточной нормы потребления для взрослых, которая составляет 8-18 мг железа в день.

Селен в кешью

При сравнении кешью в сыром и жареном виде содержание селена различается:

  • сырой: 5,6 мкг, или около 10% от суточной потребности в селене;

  • жареный: 3,3 микрограмма, или около 6% от суточной потребности в селене.

Большинству взрослых достаточно всего 55 микрограммов в день.

Важный нюанс

Хотя употребление сырого кешью дает больше железа и селена, следует учитывать один нюанс: организм не может усваивать эти питательные вещества так же хорошо, как из жареного кешью, поскольку в нем есть антинутриент — фитиновая кислота.

Этот антинутриент затрудняет переваривание кешью и, следовательно, затрудняют усвоение железа и селена организмом. Таким образом, хотя оба вида кешью содержат железо и селен, сырой содержит больше этих веществ, а жареный лучше усваиваются.

Из-за этой разницы выбор между сырыми и жареными кешью обычно сводится к вашим личным вкусовым предпочтениям. Лучший способ извлечь максимальную пользу для здоровья из кешью — это употреблять его регулярно, в умеренных количествах.

