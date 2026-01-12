Взрыв газа в Риге, на улице Баускас, вновь обострил дискуссию о безопасности и будущем газификации в жилых домах. Застройщики отмечают: новые проекты в Риге переходят на электрические решения, снижая риски и зависимость от ископаемого топлива.

Несмотря на то, что в новых многоквартирных проектах газовое подключение больше не считается стандартным решением, жители, интересуясь покупкой квартиры, по-прежнему часто спрашивают о возможности газового подвода на кухне, агентству LETA сообщил руководитель отдела продаж и маркетинга застройщика Bonava Latvija Каспар Экша. Недавний взрыв газа на улице Баускас в Риге вновь актуализировал этот вопрос, высветив как риски безопасности, так и четкое движение отрасли в сторону более безопасных и устойчивых решении.

В новом строительстве в последние годы курс ясен: в Риге новые многоквартирные дома преимущественно подключаются к централизованной системе теплоснабжения, а на кухнях предусматриваются электрические индукционные плиты. Экша поясняет, что это движение является не только технологическим или связанным с безопасностью вопросом — это также осознанный выбор по снижению зависимости от ископаемых энергоресурсов, в том числе природного газа российского происхождения, и по укреплению энергетической независимости, которая в последние годы стала существенным аспектом безопасности.

В то же время Экша признает, что привычки и представления жителей не всегда меняются так же быстро, как технологии. Опыт показывает: люди, интересуясь покупкой квартиры в новом проекте, по-прежнему нередко спрашивают о возможности подключения газовой плиты для приготовления пищи. «Во многом это вопрос привычки, идущий из предыдущего места жительства. Однако такую возможность в наших новых проектах мы не предлагаем. Важно подчеркнуть, что газовым отоплением в новых проектах покупатели фактически не интересуются вовсе, поскольку отдают предпочтение стабильным и прогнозируемым расходам, более высокой безопасности и современным, устойчивым решениям в сфере отопления», — поясняет Экша.

Отраслевые данные лишь подтверждают это направление, подчеркивает Экша. Статистика комиссии Рижского самоуправления по вопросам теплоснабжения свидетельствует, что за последние десять лет существенно сократилось количество новых объектов, в которых в качестве основного топлива выбирается природный газ. Если в 2014 году с газом было связано 67% заявок, то в 2024 году эта доля сократилась до 33%. Одновременно резко выросла доля безэмиссионных решении — тепловых насосов и электрических систем отопления. Хотя после спада в 2023 году в прошлом году в Риге интерес к газу на короткое время несколько вырос, долгосрочная тенденция остается однозначной, отмечает Экша.

Эксперт также считает важным разделять новый и старый жилой фонд. Экша указывает, что в старых серийных многоквартирных домах нередко не хватает достаточной мощности электроснабжения, чтобы полноценно перейти на индукционные плиты, поэтому газ там по-прежнему используется как практичное решение. В свою очередь, для новостроек таких ограничении нет — они проектируются с современной инженерной инфраструктурой, с учетом как энергоэффективности, так и безопасности.

Именно аспект безопасности в строительстве является критически важным, подчеркивает Экша, поясняя, что в новых проектах осознанно максимально ограничивается любая возможность самодеятельности, чтобы не допустить ситуации, которые могут привести к трагическим последствиям, как это произошло на улице Баускас. Критически важная инфраструктура — водоснабжение, отопление и электросети — проектируется так, чтобы не находиться внутри квартир, а размещаться в общих технических зонах, тогда как в квартирах доступны лишь конечные выводы. Кроме того, значительная часть инженерных коммуникации размещается под полом, что делает физический доступ к ним гораздо более сложным и существенно снижает риск несанкционированных или противозаконных действии с ними.

Чтобы не повторялись случаи, подобные произошедшему на улице Баускас, по мнению Экши, первым и наиболее важным шагом является продолжение последовательного отказа от использования природного газа в новом строительстве, заменяя его более безопасными, устойчивыми и современными решениями. Одновременно не менее важным является и просвещение общества, разъясняя как риски, связанные с газом, так и преимущества, которые дают альтернативные энергоресурсы и продуманные инженерные решения.

Ранее сообщалось, что взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе в пятницу, 2 января, произошел из-за поврежденного нелегального газового трубопровода. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, из дома были эвакуированы жители, несколько человек получили травмы, а двое погибли.