После взрыва на Баускас встает вопрос - не отказаться ли от газа в квартирах вовсе 7 3202

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: После взрыва на Баускас встает вопрос - не отказаться ли от газа в квартирах вовсе

Взрыв газа в Риге, на улице Баускас, вновь обострил дискуссию о безопасности и будущем газификации в жилых домах. Застройщики отмечают: новые проекты в Риге переходят на электрические решения, снижая риски и зависимость от ископаемого топлива.

Несмотря на то, что в новых многоквартирных проектах газовое подключение больше не считается стандартным решением, жители, интересуясь покупкой квартиры, по-прежнему часто спрашивают о возможности газового подвода на кухне, агентству LETA сообщил руководитель отдела продаж и маркетинга застройщика Bonava Latvija Каспар Экша. Недавний взрыв газа на улице Баускас в Риге вновь актуализировал этот вопрос, высветив как риски безопасности, так и четкое движение отрасли в сторону более безопасных и устойчивых решении.

В новом строительстве в последние годы курс ясен: в Риге новые многоквартирные дома преимущественно подключаются к централизованной системе теплоснабжения, а на кухнях предусматриваются электрические индукционные плиты. Экша поясняет, что это движение является не только технологическим или связанным с безопасностью вопросом — это также осознанный выбор по снижению зависимости от ископаемых энергоресурсов, в том числе природного газа российского происхождения, и по укреплению энергетической независимости, которая в последние годы стала существенным аспектом безопасности.

В то же время Экша признает, что привычки и представления жителей не всегда меняются так же быстро, как технологии. Опыт показывает: люди, интересуясь покупкой квартиры в новом проекте, по-прежнему нередко спрашивают о возможности подключения газовой плиты для приготовления пищи. «Во многом это вопрос привычки, идущий из предыдущего места жительства. Однако такую возможность в наших новых проектах мы не предлагаем. Важно подчеркнуть, что газовым отоплением в новых проектах покупатели фактически не интересуются вовсе, поскольку отдают предпочтение стабильным и прогнозируемым расходам, более высокой безопасности и современным, устойчивым решениям в сфере отопления», — поясняет Экша.

Отраслевые данные лишь подтверждают это направление, подчеркивает Экша. Статистика комиссии Рижского самоуправления по вопросам теплоснабжения свидетельствует, что за последние десять лет существенно сократилось количество новых объектов, в которых в качестве основного топлива выбирается природный газ. Если в 2014 году с газом было связано 67% заявок, то в 2024 году эта доля сократилась до 33%. Одновременно резко выросла доля безэмиссионных решении — тепловых насосов и электрических систем отопления. Хотя после спада в 2023 году в прошлом году в Риге интерес к газу на короткое время несколько вырос, долгосрочная тенденция остается однозначной, отмечает Экша.

Эксперт также считает важным разделять новый и старый жилой фонд. Экша указывает, что в старых серийных многоквартирных домах нередко не хватает достаточной мощности электроснабжения, чтобы полноценно перейти на индукционные плиты, поэтому газ там по-прежнему используется как практичное решение. В свою очередь, для новостроек таких ограничении нет — они проектируются с современной инженерной инфраструктурой, с учетом как энергоэффективности, так и безопасности.

Именно аспект безопасности в строительстве является критически важным, подчеркивает Экша, поясняя, что в новых проектах осознанно максимально ограничивается любая возможность самодеятельности, чтобы не допустить ситуации, которые могут привести к трагическим последствиям, как это произошло на улице Баускас. Критически важная инфраструктура — водоснабжение, отопление и электросети — проектируется так, чтобы не находиться внутри квартир, а размещаться в общих технических зонах, тогда как в квартирах доступны лишь конечные выводы. Кроме того, значительная часть инженерных коммуникации размещается под полом, что делает физический доступ к ним гораздо более сложным и существенно снижает риск несанкционированных или противозаконных действии с ними.

Чтобы не повторялись случаи, подобные произошедшему на улице Баускас, по мнению Экши, первым и наиболее важным шагом является продолжение последовательного отказа от использования природного газа в новом строительстве, заменяя его более безопасными, устойчивыми и современными решениями. Одновременно не менее важным является и просвещение общества, разъясняя как риски, связанные с газом, так и преимущества, которые дают альтернативные энергоресурсы и продуманные инженерные решения.

Ранее сообщалось, что взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе в пятницу, 2 января, произошел из-за поврежденного нелегального газового трубопровода. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, из дома были эвакуированы жители, несколько человек получили травмы, а двое погибли.

#жилье #строительство #электричество #энергетика #безопасность #технологии
Оставить комментарий

(7)
  • С
    Сарказм
    12-го января

    Давно перешел на индукцию. Мало того, что безопаснее, так еще и копоти нет, регулируются они лучше, да и чайник, к примеру, вскипает на ней гораздо быстрее. Есть разумеется и недостатки (покрытие из стекла, требования к внутренней проводке, проблемы при отключении электричества (пару раз в год бывают)), но в целом доволен. ЧТо же касается описываемого случая, то то, что сам этот недоумок убился, так и хрен бы с ним, премию Дарвина в остатки зубов, но он ведь и еще человека с собой забрал, а еще 50 человек (или сколько там) лишил жилья. Причем уж они-то точно ни в чем не виноваты, ничего не нарушали и никаким образом не могли предотвратить катастрофу. Им просто не повезло с замечательным соседом. И теперь огромный вопрос, кто им это все будет компенсировать (и будет ли), если они не догадались застраховать квартиру. Так что вопрос однозначно требует регулирования, это был далеко не последний дебил. Мне лично понравилась идея обязательной установки детекторов утечки газа с автоматическим перекрытием подачи газа в случае ее обнаружения, это снимет вопрос как минимум с подключенными к центральному газоснабжению, правда не решит проблемы с использованием балонного газа.

    6
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го января

    О чём вопрос - надо вообще запретить строить квартиры! Только виллы для чиновников, только на электричестве. Остальные поживут в землянках. Пока в один прекрасный день не пойдут эти виллы жечь...

    35
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    12-го января

    Читаю в хвиттере укров из киева. Те, у кого газ радуются (что пожрать, обогрется можно) . Те у кого полностью эдектричество-стонут. Вот и думайте.Наперёд.

    23
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    12-го января

    тьфу пропасть-электричество.

    9
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го января

    С 1979 года в рижском микрорайоне Межциемс только электрические плиты. За 47 лет эксплуатации и проживания, ни одной аварии и удивительно чистый воздух!

    8
    36
  • G
    Galina
    Mr.FGJCNJK
    12-го января

    Насколько я знаю, раньше по строительным нормативам не устанавливали газовые плиты в жилых домах, которые были выше 12 этажей, потом 9, а также в общежитиях и малосемейках. В настоящее время нельзя иметь газовые плиты на кухне в квартирах-студиях. Пару лет назад писали о квартире в многоэтажке, в которой собственник превратил лоджию в кухню, а РНП и Стройинспекция НИ КАКИХ мер не принимает, не смотря на многочисленные жалобы соседей

    11
    1
  • MiU
    Made in USSR
    12-го января

    Количество жертв от электротравм и нанесённый ущерб от неправильной эксплуатации электрических внутридомовых систем в десятки раз превышает аналогичные показатели, связанные с эксплуатацией газовых систем. Какой вопрос автоматически должен встать? А сколько людей гибнет при эксплуатации автомобилей? Что, тоже вопрос встанет? Кстати, количество смертей, связанных с пищевым отравлением (включая суррогатный алкоголь) не меньше, чем жертв ДТП. Какие вопросы встаВАют? Нет... вы уж до конца "вставайте" все вопросы. До конца. :-)

    85
    3
Читать все комментарии

