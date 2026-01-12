Baltijas balss logotype
Сегодня открывается запись на бесплатные курсы латышского 1 931

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2026
LETA
Изображение к статье: Сегодня открывается запись на бесплатные курсы латышского

Сегодня открывается прием заявок на бесплатные курсы латышского языка, организуемые муниципалитетом Риги. В этом году возможность изучать латышский язык получат не менее 596 взрослых жителей Риги, чей родной язык не латышский, сообщила администрация Рижской думы.

Записаться на курсы можно только лично. Муниципалитет не принимает заявки на курсы. Для записи на курсы участник должен связаться с выбранным учебным заведением, начиная с сегодняшнего дня.

Взрослые жители Риги, заявившие о своем месте жительства в Риге, за исключением студентов и безработных, получат возможность бесплатно изучать латышский язык на этих курсах. Курсы позволят студентам освоить латышский язык на уровнях владения языком А и В.

Будет возможность подать заявки на курсы в четырех учебных заведениях, список которых будет опубликован 12 января утром на сайте Рижского районного центра «www.apkaimes.lv» в разделе «Интеграция», в подразделе «Курсы латышского языка». Информацию об учебных заведениях можно получить, позвонив на бесплатную информационную горячую линию Риги 1201.

В 2026 году муниципалитет Риги планирует зачислить не менее 596 студентов в 46 учебных групп на бесплатные курсы латышского языка.

Для сравнения: в 2025 году 597 жителей Риги прошли курсы латышского языка, софинансируемые муниципалитетом Риги, обучение проходило в 44 группах. Из них 29 групп имели возможность изучать латышский язык на базовом уровне (A), а 15 групп — на среднем уровне (B). Количество групп очного и дистанционного обучения было одинаковым — 20 групп, а в еще четырех группах обучение проходило как в очном, так и в дистанционном формате.

Начиная с 2023 года участникам курсов также предоставляется возможность улучшить свои навыки владения латышским языком на занятиях в разговорном клубе. В 2026 году планируется организовать пять разговорных клубов, что позволит улучшить языковые навыки как минимум 66 участникам курса.

Муниципалитет Риги уже шестнадцатый год организует курсы латышского языка для жителей Риги. Впервые такая возможность была предоставлена ​​жителям Риги в 2011 году, и за это время курсы прошли более 16 300 жителей Риги.

В 2026 году организация бесплатных курсов латышского языка обойдется муниципалитету в 150 188 евро.

#Рига #образование #интеграция #бесплатно #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Nao
    Not an offical
    12-го января

    Хорошо! Но мало. Думаю, уже через день все места на курсах будут заняты. Почему-бы Думе не дать разрешения на обучение латышскому языку студентам латвийских вузов, как заработку на каникулах, а занятия вести в клубах (в Риге их кажется много)). И записывать на такие занятия всех желающих, без ограничений.

    0
    4

