В конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5% от числа экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в конце ноября, но на 0,3 процентного пункта меньше, чем в конце 2024 года, свидетельствует информация, обнародованная Государственным агентством занятости (ГАЗ).

К концу декабря 2025 года в ГАЗ было зарегистрировано в общей сложности 43 672 безработных, что на 2001 больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве был зарегистрирован 41 671 безработный, однако на 2881 меньше, чем в конце 2024 года, когда в агентстве было зарегистрировано 46 553 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце 2025 года по-прежнему был в Рижском регионе - 3,7% от числа экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в конце ноября, а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе - 10,1%, что больше на 0,3 процентного пункта.

В декабре уровень безработицы среди регионов наиболее заметно вырос в Курземе - на 0,5 процентного пункта, достигнув к концу месяца 5,5% от численности экономически активного населения.

В Земгале уровень зарегистрированной безработицы в конце декабря составил 4,9% от числа экономически активного населения, что на 0,4 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, а в Видземе - 4,6%, что по сравнению с концом ноября больше на 0,3 процентного пункта.

За год уровень зарегистрированной безработицы вырос только в Курземе - на 0,1 процентного пункта, а снизился наиболее ощутимо в Видземе - на 0,8 процентного пункта.

В Земгале уровень зарегистрированной безработицы за год сократился на 0,3 процентного пункта, а в Рижском регионе и Латгале снижение составило 0,2 процентного пункта.

В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,3% от численности экономически активного населения, в конце 2023 года - 5,7%, в конце 2022 года - 6,1%, в конце 2021 года - 6,7%, в конце 2020 года - 7,7%, в конце 2019 года - 6,2%, в конце 2018 года - 6,4%, а в конце 2017 года - 6,8% от численности экономически активного населения.