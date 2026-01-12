За первые 11 дней января не выявлено ни одной попытки незаконного пересечения белорусско-латвийской границы, сообщили в Государственной пограничной охране.

По соображениям безопасности за минувшие трое суток въезд в Латвию запрещен 17 лицам, в том числе гражданам Украины, Литвы, Молдовы, Германии, России Узбекистана, Беларуси и Молдавии.

Как сообщалось, правительство приняло решение о продлении усиленного режима пограничной охраны на границе с Беларусью до 30 июня 2026 года. Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.