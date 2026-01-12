Baltijas balss logotype
Холодно. В январе не выявлено ни одной попытки нарушения белорусской границы 1 174

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2026
LETA
Изображение к статье: Холодно. В январе не выявлено ни одной попытки нарушения белорусской границы

За первые 11 дней января не выявлено ни одной попытки незаконного пересечения белорусско-латвийской границы, сообщили в Государственной пограничной охране.

По соображениям безопасности за минувшие трое суток въезд в Латвию запрещен 17 лицам, в том числе гражданам Украины, Литвы, Молдовы, Германии, России Узбекистана, Беларуси и Молдавии.

Как сообщалось, правительство приняло решение о продлении усиленного режима пограничной охраны на границе с Беларусью до 30 июня 2026 года. Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

#Литва #Украина #граница #Латвия #безопасность #Молдова #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    12-го января

    Я конечно дико извиняюсь с вашего текста о задержанных и завёрнутых нарушителей госграниц, но разве Молдова и Молдавия это не одно и то же государство? В различном написании.

    2
    1

