С этого года вузам разрешено проводить вступительные проверки и принимать обучающихся еще до окончания ими средней школы. Эта практика применяется все чаще, и, как следствие, значение централизованных экзаменов уменьшается.

Представители вузов предлагают внести изменения в порядок их проведения, в том числе перенести централизованные экзамены на февраль, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto". Государственное агентство развития образования (ГАРО) призвало вузы до конца января сформулировать конкретные предложения по изменениям. Около 13,5 тысячи молодых людей, которые в этом году идут в 12-й класс, будут принимать решения о своем будущем, в том числе - продолжать ли обучение и в каком вузе.

"Мне хотелось бы думать, что вузы воспользуются этой автономией, чтобы более точно определить, что именно им нужно для достижения высоких результатов. В то же время, конечно, необходимо оценивать и экономический аспект", - заявила директор ГАРО Инта Озола.

Первым в прошлом году собственные вступительные экзамены и более ранний прием на пять программ ввел Рижский технический университет (РТУ). В этом году прием до окончания средней школы будет проводиться уже на десять программ, где абитуриентам предстоит продемонстрировать знания по математике, физике и логике. Полученные позже результаты централизованных экзаменов при этом останутся лишь формальностью для выполнения условий приема.

"Вступительные испытания мы ввели прежде всего с целью отбора мотивированных обучающихся - чтобы они осознанно выбирали конкретные инженерные программы. Вторая причина - желание проверить те знания, которые, возможно, не отражаются в результатах централизованных экзаменов", - рассказала проректор РТУ Элина Гайле-Саркане.

В то же время в студенческой среде настроены менее оптимистично. Вице-президент Латвийской ассоциации студентов Рудольф Александр Стродс отметил: "Может сложиться ситуация, при которой каждый вуз будет организовывать вступительные экзамены в свое время, что создаст колоссальную нагрузку на абитуриентов из-за множества разных систем подачи заявок. Сейчас значительная часть латвийских вузов пользуется единой системой приема".