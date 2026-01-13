Baltijas balss logotype
Из 7500 зарегистрированных в Латвии доставщиков еды половина - из третьих стран 0 383

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
LETA
Изображение к статье: Из 7500 зарегистрированных в Латвии доставщиков еды половина - из третьих стран

В Пищевой и ветеринарной службе (PVD) на данный момент официально зарегистрировано около 7500 курьеров, доставляющих продукты питания через Интернет, сообщил во вторник на заседании Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма заместитель генерального директора PVD Эрнест Заладскис.

По крайней мере половина из них являются гражданами третьих стран. В Европейском союзе (ЕС) термином «третья страна» обозначаются все страны, которые не являются ни членами ЕС, ни странами Европейской экономической зоны.

Заладскис считает, что предприятия общественного питания довольны сотрудничеством, хотя PVD довольно сложно контролировать этих курьеров, поскольку реальную проверку управление может провести только в момент получения заказа. «Основная проблема, которую мы обнаруживаем, — они в большинстве своем не прошли обучение. Проблемы с гигиеной мы обнаруживаем реже», — добавил Заладскис.

При регистрации курьеров PVD обнаружила, что «в десятках случаях» у этих людей истек срок действия разрешения на пребывание.

Во вторник Комиссия по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма обсудила отчет о совершенствовании правового регулирования пребывания граждан третьих стран в Латвии.

Уже сообщалось, что с 1 марта 2025 года курьеры, доставляющие продукты питания, должны быть зарегистрированы в PVD. Курьеры, не зарегистрированные в PVD, не могут получать заказы на платформах доставки продуктов питания и не могут заниматься доставкой еды.

Все лица, которые планируют заниматься доставкой продуктов питания и еды конечному потребителю, должны заполнить форму заявления, которая находится на веб-сайте PVD в разделе «Формы», и подать ее в PVD лично или в электронном виде.

Также лица, занимающиеся обращением с пищевыми продуктами, после прохождения курса по минимальным гигиеническим требованиям в пищевом предприятии должны будут сдать обязательный письменный экзамен по вопросам гигиены пищевых продуктов, согласно решению, принятому правительством.

#Латвия #миграция #новости #гигиена
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
