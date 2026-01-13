Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Морозы в Латвии надолго? У синоптиков есть ответ 4 4121

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Морозы в Латвии надолго? У синоптиков есть ответ
ФОТО: LETA

Как минимум до начала февраля температура воздуха в Латвии останется ниже нормы, свидетельствуют актуальные прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в течение следующих трёх недель в Латвии будет холоднее обычного. Возможно, после 20 января в страну придёт сильный мороз из Сибири — местами температура воздуха может понижаться до -30 градусов.

В ближайшие ночи, особенно в восточных регионах страны, при прояснениях столбик термометра может опускаться чуть ниже -20 градусов.

Ожидается, что во второй половине января осадков будет немного, а солнце будет светить часто. Более интенсивный снегопад и метель прогнозируются вечером 14 января и в ночь на 15 января в Западной Латвии, начиная с южного побережья Курземе.

Этот январь, скорее всего, станет самым холодным в Латвии с 2016 или даже с 2010 года.

Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
5
1
2
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    14-го января

    Похоже, что Юлианский старый церковный календарь наиболее подходящий погоде в соответствии с порой года, в нашей климатической зоне местности

    1
    0
  • Д
    Дед
    13-го января

    Не иначе, всемирное потепление пришло.

    20
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    13-го января

    Со старым Новым годом его празднующих адептов православия и им сочувствующих приверженцев! )

    33
    4
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    13-го января

    Привет из Сибири, от генерала Мороза! Грядёт «угроза с Вост0Ка!»? )

    21
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Евросоюз прикрывает краник - уже скоро Латвии грозит финансовая катастрофа
Изображение к статье: Детсадовские няньки выполняют работу помощников педагогов, а получают вдвое меньше
Изображение к статье: Для граждан Латвии мир более доступен, чем для граждан Литвы - исследование
Изображение к статье: Цены на билеты междугородних автобусов и поездов вырастут — изменения вступят в силу уже завтра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео