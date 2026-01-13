Как минимум до начала февраля температура воздуха в Латвии останется ниже нормы, свидетельствуют актуальные прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в течение следующих трёх недель в Латвии будет холоднее обычного. Возможно, после 20 января в страну придёт сильный мороз из Сибири — местами температура воздуха может понижаться до -30 градусов.

В ближайшие ночи, особенно в восточных регионах страны, при прояснениях столбик термометра может опускаться чуть ниже -20 градусов.

Ожидается, что во второй половине января осадков будет немного, а солнце будет светить часто. Более интенсивный снегопад и метель прогнозируются вечером 14 января и в ночь на 15 января в Западной Латвии, начиная с южного побережья Курземе.

Этот январь, скорее всего, станет самым холодным в Латвии с 2016 или даже с 2010 года.