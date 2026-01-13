Развеивание праха умерших родственников могут разрешить на кладбищах — такой пункт содержится в предложении к закону о кладбищах, который сегодня во втором чтении рассмотрела Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению, пишет LETA.

Если изначально планировалось установить, что прах умерших необходимо захоранивать, то теперь предполагается, что на кладбище будет возможным как захоронение усопшего или урны, так и развеивание праха в специально отведённых для этого местах.

Развеивание праха в любом другом месте не входит в рамки данного закона.

Этот закон будет применяться только к территориям кладбищ.

Как уже сообщалось, в Сейме рассматривается проект закона о кладбищах, который предусматривает единое регулирование устройства, содержания, расширения кладбищ и выделения мест захоронения.

В проекте закона указано, что решение о создании, расширении или закрытии кладбища принимает дума самоуправления. В решении о создании кладбища указывается его название, границы и возможные виды захоронений.

Самоуправление может установить время, когда кладбище закрыто для посещений, указав в решении обоснование таких ограничений.

Одновременно по запросу самоуправление должно обеспечить доступ к кладбищу для осуществления культурно-исторических традиций даже в период установленных ограничений на посещение.

Создание и расширение кладбищ должно планироваться самоуправлениями заранее, в соответствии с документами территориального планирования.

Кладбище закрывают для захоронений, если на нём нет свободных мест, а колумбарий — если нет свободных мест для размещения урн.

Проект закона включает базовые требования по содержанию кладбищ, предусматривая, что самоуправление должно обеспечить на кладбище как минимум наличие таких элементов благоустройства, как указатель с названием кладбища, информацией об ограничениях на посещение (если таковые имеются), а также названием и контактной информацией управляющего кладбищем.

Также проект предусматривает требование обозначить границы кладбища на местности, если они не выделены объектами окружающей среды или инфраструктуры.

Цель регулирования — визуальное разграничение территории кладбища, что необходимо для соблюдения и контроля правил его использования и общественного порядка (если такие правила установлены).

При этом требование не означает обязанность самоуправления огораживать кладбище забором. Оценив расположение каждого кладбища на местности и доступные ресурсы, самоуправление вправе выбрать наиболее подходящий способ обозначения его территории.

Что касается благоустройства, то в проекте закона предусмотрено, что на кладбище или у его границы должен быть обустроен хотя бы один пункт сбора бытовых отходов, а с учётом посещаемости — также место для забора воды и туалет.

При этом, если посещаемость кладбища очень низкая, допускается, что обустройство места для забора воды и туалета не потребуется.

Для создания таких объектов благоустройства предусмотрен переходный период — один год с момента вступления закона в силу, чтобы дать самоуправлениям больше времени для их обустройства, если они ещё не созданы.

На кладбищах должны быть указатели к культовым зданиям и другим объектам общего пользования. Под такими зданиями подразумеваются церкви, часовни, мечети, синагоги и другие религиозные или культовые здания, а также связанные с кладбищами здания, усыпальницы, залы прощаний, крематории, колумбарии и подобные сооружения.

Законопроект также предусматривает обязанность самоуправлений создать и поддерживать электронный реестр захоронений на муниципальных кладбищах. В документе определён минимальный объём информации, который должен быть указан в таком реестре.

Создание этого реестра должно быть завершено в течение года после вступления закона в силу. До появления единого регулирования большинство самоуправлений уже собирали такую информацию, но делали это по-разному и в разном объёме.

Учитывая это, законопроект предусматривает, что ранее собранная информация должна быть включена в реестр в течение трёх лет с момента вступления закона в силу.

В законопроекте также предлагается единый порядок предоставления мест захоронения на муниципальных кладбищах.

Места для захоронения предоставляются самоуправлением как особое право на использование публичного имущества.

В первую очередь при рассмотрении вопроса о выделении места для захоронения будет оцениваться последняя задекларированная усопшим или указанная им дополнительная адреса проживания. Одновременно не исключается возможность предоставить место и по адресу заявителя.

Кроме того, в соответствии с существующим порядком, сохраняется право получить место захоронения по свободному выбору заявителя, если у него уже имеется в пользовании свободное место на этом кладбище, либо при наличии свободных мест в выбранном кладбище.

Установлен конкретный порядок выделения мест захоронения, предусматривающий, что приоритет отдаётся умершим или заявителям, проживающим на территории соответствующего самоуправления.

После получения заявления самоуправление предоставит заявителю информацию о доступных местах на указанном в заявлении кладбище, и заявитель сможет выбрать место. Если свободных мест в выбранном кладбище не окажется, самоуправление предложит другие кладбища, где захоронение возможно.

Также заявитель сможет запросить резервирование соседнего места, тем самым формируя так называемые "семейные" захоронения.

Принятое самоуправлением решение о выделении или отказе в выделении места может быть обжаловано в самом самоуправлении и оспорено в Административном окружном суде.

В законопроекте определены также основные требования по уходу за местами захоронения и обязанности их держателей — например, как подготовить место к захоронению, в течение трёх месяцев после захоронения привести его в порядок, убрать увядшие цветы, венки, ветки, регулярно ухаживать за местом, включая растительность и элементы благоустройства.

Предусмотрено единое регулирование признания места захоронения неухоженным и изъятия права на его использование. Управляющий кладбищем должен не реже одного раза в год, в период с 1 апреля по 1 ноября, осматривать места и информировать о неухоженных участках.

Неухоженными считаются такие участки, на которых не убраны увядшие цветы, венки, опавшие листья, ветки, остатки свечей, сломанные или разрушенные элементы благоустройства и прочее, что существенно ухудшает общий внешний вид кладбища.

На основании осмотра самоуправление принимает решение о признании места неухоженным и информирует об этом его держателя. При этом держателю даётся три года на приведение участка в порядок, что отменяет принятое решение.

Если держатель неизвестен, управляющий по решению самоуправления размещает на участке информационное уведомление с контактными данными.

Уведомление может быть размещено и в других местах, например, в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", если держатель неизвестен.

Информация о признании места захоронения неухоженным также будет включена в публичную часть муниципального реестра захоронений.

Если участок не будет приведён в порядок в указанный срок, самоуправление примет решение об изъятии права на его использование.

Законопроект также предусматривает единое регулирование захоронений и размещения урн в колумбарии, актуализации данных в Регистре физических лиц и других вопросов.

С вступлением в силу нового закона утратят силу обязательные правила самоуправлений о порядке использования муниципальных кладбищ.