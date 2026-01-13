Baltijas balss logotype
Спасение рядового Рутера - трагедия на Баускас продолжается как комедия 2 3104

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Спасение рядового Рутера - трагедия на Баускас продолжается как комедия

Кристине поделилась на Facebook эмоциональным постом о том, с какими абсурдными ситуациями сталкиваются жители дома на улице Баускас.

Она активно общается с несколькими жителями дома по улице Баускас, 15. И услышанное ее по-настоящему шокирует. Она пересказывает несколько случаев

«Владелец квартиры звонит провайдеру телевидения и интернета и честно говорит, что произошла беда. В доме больше нельзя находиться. Что делать с услугами? Можно ли расторгнуть договор? Ответ: Да, конечно, но вы должны вернуть оборудование (роутер и модем) или заплатить штраф за оборудование и неустойку.

Серьезно? Как человек может сейчас забрать свой роутер, если квартира находится в доме, в котором нельзя находиться? После долгого объяснения ситуации договариваются о скидке 50% на три месяца. А что потом? Через три месяца счет снова будет выставлен в соответствии с условиями договора», — рассказывает Кристине.

Ситуация с банком: человек звонит по поводу заключенного договора страхования квартиры и домашнего имущества. Ответ: пожалуйста, предоставьте чеки на домашнее имущество. Чеки, которые находятся в квартире, в которую в настоящее время невозможно попасть. «И тогда вопрос, который просто парализовал меня: «Когда сотрудник банка сможет приехать, чтобы осмотреть застрахованную квартиру на улице Баускас, 15, чтобы убедиться, что человек действительно не может распоряжаться своим имуществом?» Напоминаю, взрыв произошел в другой квартире, но владелец этой квартиры страдает от того, что дом опасен и в нем нельзя находиться».

[..] «Вы вообще слышите себя? Неужели мы как общество утратили человечность? Неужели пункты договора и формальные процедуры важнее реальности, несчастья и безопасности людей?» — риторически спрашивает Кристине.

Запись широко комментируется:

Алина: Это происшествие показало, какой компании можно доверять и которая без колебаний думает о помощи клиенту, попавшему в беду.

Янис: Для этих поставщиков услуг и страховщиков технически это очередное «событие» — дома горят, люди страдают, это просто публичный случай, которому уделяется большое внимание. Тогда кто-то использует возможность больше приукрасить себя с помощью позитивного PR, а другой идет по стандартному пути, который используется в любом случае.

Марите: Меня не удивляет то, что здесь написано, потому что год назад я оказалась в незавидной ситуации — мне не помогли, +- то же самое!

Эвита: К сожалению, но это закономерно, что операторы колл-центра не всегда компетентны. Правильнее написать электронное письмо или лично посетить центр обслуживания клиентов.

Кристина: Я не удивлена. Когда умер мой близкий человек, я хотела вернуть в библиотеку книги, которые он взял. Я принесла их, но мне сказали: «Заплатите штраф за просрочку!» Это были сущие копейки — евро с копейками. Но они требовали их от МЕРТВОГО человека!

  • A
    Aleks
    13-го января

    35 лет расчеловечивали людей и за это время выросли поколения,которые человеческие проблемы и боль не воспринимают совершенно и это не их вина даже,а тех паскуд ,которые празднуют День баррикад,который помог им придти власти ,разграбить и разворовать страну и продолжать это делать и сейчас...

  • З
    Злой
    13-го января

    Жильцам пора понять, вашего дома больше нет, вас не пустят туда больше, придётся копить на новое жильё. Если вы следите за новостями, но, например, на улице Гобас, из-за какого-то желобка, не несущей конструкции, людей почти год не пускали в квартиры, а у вас разнесены лестничный пролёт и квартиры на 2 этажах, а каком возврате может идти речь?

Видео