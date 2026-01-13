Baltijas balss logotype
Завтра мороз станет более неприятным - синоптики 1 7222

Наша Латвия
Дата публикации: 13.01.2026
LETA
Изображение к статье: Завтра мороз станет более неприятным - синоптики

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Ночью будет дуть слабый юго-восточный ветер, а на востоке страны ожидается безветрие. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится до -8...-15 градусов. При ясном небе температура в Латгале может опуститься до -20 градусов.

В среду днем и вечером на западе и в центральной части страны юго-восточный ветер будет усиливаться порывами до 9-14 метров в секунду. Вечером в Курземе с юго-запада начнется метель. Максимальная температура воздуха составит -6...-11 градусов, в Латгале до -13 градусов.

В Риге 14 января существенных осадков не ожидается, может выглянуть солнце. Южный, юго-восточный ветер станет умеренным. Температура воздуха -8...-10 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #солнце #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    13-го января

    Пока ещё уши на морозе не "звенят", но на морде, бровях, усах и бороде иней образуется.

    11
    2

