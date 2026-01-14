Ожидания жителей Латвии относительно размера пенсии более чем в два раза превышают реальность: хотя средняя пенсия по возрасту в Латвии составляет чуть менее 625 евро в месяц, 55% жителей считают, что для полноценной жизни на пенсии необходимо как минимум 1500 евро.

Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей, проведенного CBL Asset Management.

30% респондентов считают, что для полноценной жизни на пенсии необходимо 1501–2000 евро в месяц, а каждый четвертый, или 25%, указывает, что пенсия должна превышать 2000 евро в месяц.

Официальные данные подтверждают существенную разницу между ожиданиями жителей и фактической ситуацией. Согласно информации Государственного агентства социального страхования за июнь прошлого года, всего в Латвии насчитывается 434 493 пенсионера, а средняя пенсия по возрасту составляла 624,85 евро. Самая высокая средняя пенсия зарегистрирована в Марупском крае — 780,89 евро, а самая низкая — в Резекненском крае — 515,31 евро.

Пенсию ниже 1000 евро в месяц как достаточную для полноценной жизни называют лишь 5% респондентов, что подтверждает: в представлении общества такой уровень дохода уже не считается адекватным для обеспечения старости.

«Сравнивая результаты опроса с фактическим уровнем пенсий, можно сделать вывод, что представления общества о финансово обеспеченной старости значительно отличаются от реальности. Это указывает на структурную проблему и необходимость действовать самим: без дополнительных накоплений и целенаправленного финансового планирования значительная часть жителей не сможет достичь того уровня финансового благополучия, который они сами считают необходимым для полноценной жизни», — говорит Карлис Пургайлис, председатель правления CBL Asset Management.

Опрос показывает, что самые высокие ожидания по пенсии — у более молодых жителей: в возрастной группе 18–39 лет 59% респондентов считают, что для полноценной жизни на пенсии нужно как минимум 1500 евро в месяц. В то же время в группе 60–74 лет такого мнения придерживаются 42% респондентов, что свидетельствует о более осторожной оценке и осознании реальности по мере приближения к пенсионному возрасту или уже находясь на пенсии.