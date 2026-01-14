Baltijas balss logotype
Ах вы так считаете? Нормальной пенсией в Латвии назвали 1500 евро 5 1338

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ах вы так считаете? Нормальной пенсией в Латвии назвали 1500 евро
ФОТО: Unsplash

Ожидания жителей Латвии относительно размера пенсии более чем в два раза превышают реальность: хотя средняя пенсия по возрасту в Латвии составляет чуть менее 625 евро в месяц, 55% жителей считают, что для полноценной жизни на пенсии необходимо как минимум 1500 евро.

Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей, проведенного CBL Asset Management.

30% респондентов считают, что для полноценной жизни на пенсии необходимо 1501–2000 евро в месяц, а каждый четвертый, или 25%, указывает, что пенсия должна превышать 2000 евро в месяц.

Официальные данные подтверждают существенную разницу между ожиданиями жителей и фактической ситуацией. Согласно информации Государственного агентства социального страхования за июнь прошлого года, всего в Латвии насчитывается 434 493 пенсионера, а средняя пенсия по возрасту составляла 624,85 евро. Самая высокая средняя пенсия зарегистрирована в Марупском крае — 780,89 евро, а самая низкая — в Резекненском крае — 515,31 евро.

Пенсию ниже 1000 евро в месяц как достаточную для полноценной жизни называют лишь 5% респондентов, что подтверждает: в представлении общества такой уровень дохода уже не считается адекватным для обеспечения старости.

«Сравнивая результаты опроса с фактическим уровнем пенсий, можно сделать вывод, что представления общества о финансово обеспеченной старости значительно отличаются от реальности. Это указывает на структурную проблему и необходимость действовать самим: без дополнительных накоплений и целенаправленного финансового планирования значительная часть жителей не сможет достичь того уровня финансового благополучия, который они сами считают необходимым для полноценной жизни», — говорит Карлис Пургайлис, председатель правления CBL Asset Management.

Опрос показывает, что самые высокие ожидания по пенсии — у более молодых жителей: в возрастной группе 18–39 лет 59% респондентов считают, что для полноценной жизни на пенсии нужно как минимум 1500 евро в месяц. В то же время в группе 60–74 лет такого мнения придерживаются 42% респондентов, что свидетельствует о более осторожной оценке и осознании реальности по мере приближения к пенсионному возрасту или уже находясь на пенсии.

#Латвия #пенсии #старость #опрос
(5)
  • ji
    jurijs ivanovs
    15-го января

    все кто недоволен -агенты кремля ! их надо послать на экзамены по языку и лишить гражданства за нелояльность ! надо затянуть пояса ! главное оборона ! русские идут ! СЛАВА УКРАИНЕ ! БАТЬКА НАШ БАНДЭРАС !

    1
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    в представлении общества такой уровень дохода уже не считается адекватным для обеспечения старости -- А какой считается? Может быть у тех, кто 200 - 300 евро получает? Могу предложить карандаш для закатки губищ тем, кому 1500 мало. Своим старикам хуторские родственники, дорвавшиеся до власти пенсии "нарисовали" и в 5 000 и в 10 000 евро. У одного "счастливца" она составляет даже 43 000 евро!

    20
    3
  • bt
    bory tschist
    14-го января

    _ cъесть-то он съест, но кто же ему даст ... при таком уровне технологий и производства

    18
    6
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    bory tschist
    15-го января

    Да-уж... А недавно ещё "пол-Союза кормили!" При сопоставимых с ними зарплатах, налогах и пенсиях ( Имхо: тут дело отнюдь не в желаемых размерах пенсий, в их денежных величинах, — тут всё дело в 100имости жизни, в её дороговизне: важно, чтоб не много получать, а чтоб получаемого хватало достойно жить, а не убого выживать на скупую сантимку, жалкий €вроцентик. Чтоб не дотягивать, выживая, смело делая необходимые покупки, не имея долгов.

    2
    0
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    bory tschist
    15-го января

    Да-уж... А недавно ещё "пол-Союза кормили!" При сопоставимых с ними зарплатах, налогах и пенсиях ( Имхо: тут дело отнюдь не в желаемых размерах пенсий, в их денежных величинах, — тут всё дело в 100имости жизни, в её дороговизне: важно, чтоб не много получать, а чтоб получаемого хватало достойно жить, а не убого выживать на скупую сантимку, жалкий €вроцентик. Чтоб не дотягивать, выживая, смело делая необходимые покупки, не имея долгов.

    1
    0
Читать все комментарии

Видео