Цены на билеты междугородних автобусов и поездов вырастут — изменения вступят в силу уже завтра 1 1349

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цены на билеты междугородних автобусов и поездов вырастут — изменения вступят в силу уже завтра
ФОТО: LETA

Автотранспортная дирекция напоминает, что 4 сентября прошлого года Совет общественного транспорта утвердил новую структуру тарифов на проезд в региональных автобусах и поездах. Новые цены вступят в силу 15 января 2026 года, пишет LA.LV.

Как поясняет Автотранспортная дирекция, изменения тарифов на региональный общественный транспорт сбалансированы с целью сохранить качество услуг и обеспечить финансовую устойчивость. Тарифные изменения привязаны к расстоянию поездки и учитывают доступность транспортных услуг в регионах.

В зоне тарификации стоимость проезда вырастет на 0,30 евро, тогда как вне зон и на более длинных маршрутах — на 0,20 евро.

Изменения цен на железнодорожные перевозки:

  • Рига – Иманта: 1,50 € → 1,50 €
  • Рига – Сигулда: 2,50 € → 2,80 €
  • Рига – Дубулты: 2,00 € → 2,30 €
  • Рига – Лиепая: 8,90 € → 9,10 €
  • Рига – Саласпилс: 2,00 € → 2,30 €
  • Рига – Айзкраукле: 3,50 € → 3,80 €

Изменения цен на автобусные перевозки:

  • Лиепая – Гробиня: 1,00 € → 1,20 €
  • Рига – Дубулты: 2,00 € → 2,30 €
  • Комбули – Казанова: 0,70 € → 0,90 €
  • Рига – Резекне: 11,70 € → 11,90 €
  • Алуксне – Балви: 2,70 € → 2,90 €

Важно помнить, что все билеты, приобретённые до 14 января, будут действительны до окончания их срока действия. С 15 января билеты будут продаваться уже по новым тарифам.

Покупателям абонементных билетов скидки сохраняются и после изменения тарифов. Такой подход направлен на поощрение лояльности, чтобы постоянные пассажиры продолжали пользоваться выгодными условиями.

Для всех социально защищённых категорий пассажиров льготы на проезд в региональных маршрутах сохраняются в объёме 100%, а порядок использования транспорта остаётся прежним. Льготы распространяются на:

  • детей, не начавших обучение в основной школе,
  • лиц с инвалидностью и их сопровождающих,
  • детей-сирот, воспитанников приёмных семей и учащихся до 24 лет,
  • политически репрессированных лиц,
  • многодетные семьи с удостоверением «Почетная семья Латвии» — 50% скидка для родителей, 90% скидка для школьников, студентов и детей, 40% скидка на абонементные билеты для всех пассажиров.

Согласно решению Совета общественного транспорта, тарифы на проезд пересматриваются регулярно, не реже одного раза в год, с учётом накопленного уровня инфляции и изменений средней заработной платы по сравнению с предыдущим периодом.

LA.LV

#поезда #цены #льготы #транспорт #инфляция #билеты #автобусы #общественный транспорт #тарифы
Оставить комментарий

(1)
  • VU
    Vards Uzvards
    14-го января

    Не зря в Министерстве Транспорта повыписывали себе премии - есть достижения, не зря "поработали" прошлый год! В следующем году будет ещё больше достижений из карманов пассажиров. Потом удивляются почему все дороги, улицы забиты стоящими автомашинами жителей, бывших пассажиров.

    19
    2

