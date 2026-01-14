Baltijas balss logotype
Деревом года выбрана обыкновенная черёмуха 1 126

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деревом года выбрана обыкновенная черёмуха
ФОТО: LETA

Деревом года выбрана обыкновенная черёмуха (Prunus padus), сообщили агентству LETA в Латвийском обществе дендрологов.

Специалисты поясняют, что обыкновенная черёмуха — это местный вид древесных растений семейства розоцветных, широко распространённый в северном полушарии — от атлантического побережья до Тихого океана; ареал охватывает Северную Европу и также Латвию. Как инвазивный вид черёмуха распространилась на Аляске.

Дендрологи подчёркивают, что обыкновенная черёмуха является неотъемлемой частью пейзажа пойм рек, влажных и плодородных лесов Латвии. Она хорошо переносит периодические наводнения, поэтому играет важную роль в стабилизации экосистем пойм.

Черёмуха произрастает как в природных экосистемах, так и в насаждениях, созданных человеком, что подтверждает её способность к адаптации и значимость в культурном ландшафте, отмечают в обществе.

Черёмуха также является важным источником пыльцы для опылителей, а во второй половине лета её чёрные блестящие костянки служат значимым источником пищи для птиц, указывают эксперты.

Кроме того, обыкновенная черёмуха — важное лекарственное растение: в народной медицине используются цветки, плоды и кора. Однако специалисты напоминают, что черёмуха умеренно ядовита, особенно её семена и кора, которые содержат амигдалин, при распаде образующий синильную кислоту (цианистый водород). Поэтому при употреблении в пищу готовых плодов следует избегать разжёвывания косточек.

Периодически на черёмухе в конце мая — начале июня массово размножается местный вид бабочек — черёмуховая моль-паутинница (Yponomeuta evonymella). Её гусеницы могут полностью объедать листья и окутывать кроны деревьев характерной "серебристой вуалью". В обществе отмечают, что черёмуха обычно успешно восстанавливается, и такие инвазии в долгосрочной перспективе не наносят существенного ущерба жизнеспособности деревьев.

С начала лета на черёмухе также можно встретить черёмуховых тлей и позже — ржавчинные грибы, которые также не оказывают значительного воздействия на растения.

В садах встречаются и сорта обыкновенной черёмухи, такие как "Colorata" и "Новосибирская" с красной листвой, а также инвазивная поздняя черёмуха (Prunus serotina), черёмуха Маака (Prunus maackii) с бронзовой корой и вирджинская черёмуха (Prunus virginiana) с ярко-красными плодами.

#Латвия #экология #природа #птицы #деревья
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    14-го января

    Интересно, и это тоже за деньги из бюджета делается? Кто за эти выборы деньги получает? Для кого это, что то решило, что дерево года- черемуха?

