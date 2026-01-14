Baltijas balss logotype
К Службе государственной обороны приступают 111 молодых людей 1 435

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Изображение к статье: К Службе государственной обороны приступают 111 молодых людей
ФОТО: LETA

В среду к службе приступят 111 молодых людей из первого в этом году призыва Службы государственной обороны (СГО), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Из всех призывников 78 человек (70%) подали заявки добровольно, остальные призваны на службу по принципу случайного отбора.

СГО молодые люди начнут в двух подразделениях Национальных вооруженных сил. В этом году в штабном батальоне начнет службу 61 человек, в том числе одна девушка, а в ВВС в Лиелварде - 50 человек, в том числе двое девушек.

СГО длится 11 месяцев, в течение которых молодые люди осваивают основные военные навыки, укрепляют физическую подготовку и получают знания в области государственной обороны под руководством профессиональных инструкторов. В период службы особое внимание уделяется дисциплине, командной работе и развитию лидерских навыков.

В штабном батальоне военнослужащие СГО могут специализироваться в сферах связи, медицины, почетного караула, оружия или транспорта. В ВВС после окончания основного обучения они продолжают службу в дивизионе противовоздушной обороны и привлекаются к выполнению задач ежедневной поддержки и обеспечения подразделений под руководством профессиональных военнослужащих.

Минобороны призывает граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет до 14 января добровольно подать заявку на СГО, которая начнется в июле этого года. Служба будет осуществляться в шести местах: в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск в Адажи, военной полиции в Адажи, дивизионе противовоздушной обороны ВВС в Лиелварде, 25-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Алуксне, 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве и 45-м батальоне боевого обеспечения Земессардзе на военной базе "Межайне" в Скрунде.

#оборона #гражданская оборона #призыв
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го января

    Те, кто служил в любой армии, хорошо осведомлены, что это за служба такая при штабе! И вот с такими "вояками" грозно смотреть на восток? Самим не смешно?

    11
    4

