Согласно прогнозам, в ближайшие дни по всей Латвии сохранится мороз, а температура воздуха понизится до -11…-18 градусов. Ночью в отдельных районах столбик термометра может опускаться и до -20 градусов. При таких низких температурах влажная соль, используемая для уменьшения скользкости, становится менее эффективной.

В связи с этим в период сильных морозов Latvijas Valsts ceļi призывает водителей быть особенно осторожными:

• планировать больше времени на дорогу;

• учитывать состояние проезжей части;

• выбирать безопасную скорость движения;

• соблюдать дистанцию;

• убедиться, что автомобиль надлежащим образом подготовлен к зимним условиям.

Компания Latvijas Valsts ceļi напоминает, что в снежную зиму небольшое количество снега на проезжей части будет присутствовать всегда — он накапливается под воздействием транспорта, попадает на дороги с обочин, с автомобилей, а также остаётся после уборки в виде укатанного слоя. В результате образуется смесь снега с песком и солью, на которую соль начинает воздействовать лишь под влиянием движения транспорта.

Руководитель предприятия по содержанию дорог VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) Вилнис Витковскис отмечает, что на автодорогах класса содержания A основным реагентом для снижения скользкости является техническая соль (NaCl). Однако при низких температурах её эффективность ограничена, поэтому в отдельных случаях для улучшения условий движения применяется песчано-солевая смесь или песок. На остальных автодорогах в соответствии с техническими требованиями также используется песок или песчано-солевая смесь.

Согласно правилам Кабмина, при устойчивых погодных условиях на государственных магистральных дорогах и других дорогах с высокой интенсивностью движения (класс A) допускается снежный или ледяной слой толщиной до 1 см. Для дорог классов B и C допускается соответственно до 4 и 10 см. Для дорог с низкой интенсивностью движения этот показатель не установлен.

Гравийные дороги зимой содержатся с укатанным снежным покрытием, а для уменьшения скользкости их нарезают грейдером или отвалом грузового автомобиля. Соль на гравийных дорогах не применяется, поскольку она размораживает верхний слой покрытия, что приводит к его переувлажнению, образованию ям и просадок. Опасные участки — повороты, возвышенности, подъёмы и спуски — посыпаются песком.

Следует учитывать, что дороги полностью очищаются от снега только после окончания снегопада либо после достижения допустимой для соответствующего класса содержания толщины снега или льда. Время, отведённое на очистку, составляет от трёх часов на дорогах с интенсивным движением (класс A) до 24 часов на дорогах с меньшей интенсивностью. Для местных дорог с низкой интенсивностью движения (класс D) конкретные сроки очистки от снега не установлены.

Государственные автодороги делятся на четыре класса содержания — A, B, C и D, где основным критерием является интенсивность движения: чем она выше, тем выше класс содержания. Разные участки одной дороги могут иметь разные классы. Все государственные магистральные дороги относятся к классу A — высшему. Работы по содержанию выполняются в приоритетном порядке в соответствии с классами: в первую очередь обслуживаются наиболее загруженные дороги.

Водителей призывают пользоваться круглосуточной бесплатной информационной линией VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) по телефону 80005555, чтобы сообщать о гололёде, выбоинах, снежных заносах или других проблемах, замеченных на автодорогах. Информация оперативно передаётся для выполнения необходимых работ.