Синоптики рассказали о предстоящей погоде

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
ФОТО: LETA

В ночь на четверг в Курземе и на западе Земгале ожидаются снег и небольшая метель, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью составит от -5...-9 градусов в Курземе до -20 градусов местами на востоке страны, где ожидается ясная погода.

Днем в Латгале и на востоке Видземе будет светить солнце, а на остальной территории страны ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха составит от 0...-5 градусов в Курземе до -11…-14 градусов в Латгале.

Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, ночью порывами 8-13 метров в секунду.

В Риге в четверг будет облачно, днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха в столице ночью составит около -10 градусов, днем повысится до -7 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #температура
