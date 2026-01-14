Baltijas balss logotype
За неделю в Латвии умерло пять человек: опасное заболевание пошло на убыль, но голову поднимает другая зараза 0 4897

Наша Латвия
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: За неделю в Латвии умерло пять человек: опасное заболевание пошло на убыль, но голову поднимает другая зараза

Эпидемиологическая ситуация в Латвии на 2-й неделе 2026 года свидетельствует о высокой распространённости гриппа, а данные мониторинга подтверждают, что вирус гриппа по-прежнему широко циркулирует в обществе, сообщили bb.lv в Центре профилактики и контроля заболеваний.

Согласно данным мониторинга, на прошлой неделе заболеваемость гриппом продолжила снижаться, однако всё ещё сохраняется на высоком уровне (268,5 на 100 000 жителей; ранее — 316,4 на 100 000 жителей).

Случаи гриппа зарегистрированы на всех 10 мониторинговых территориях, при этом самая высокая заболеваемость по-прежнему отмечается в Елгаве (944,9 случая на 100 000 жителей) и в Екабпилсском крае (590,7 на 100 000 жителей). Как и в предыдущие сезоны, более высокая заболеваемость гриппом наблюдается среди детей до 14 лет.

Одновременно после праздничного периода резко увеличилось число случаев других острых респираторных инфекций — количество обращений в амбулаторные учреждения выросло в 2,2 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Существенный рост также отмечен по случаям пневмонии, интенсивность которых превысила показатели как предыдущей недели, так и допраздничного периода, с выраженным увеличением среди пожилых людей (65 лет и старше).

Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что на 2-й неделе 2026 года увеличилась и доля положительных тестов на Covid-19, достигнув 7,5% (на предыдущей неделе — 5,4%).

Число пациентов с Covid-19, госпитализированных в больницы, возросло, и на прошлой неделе также зарегистрированы пять случаев смерти среди пациентов с подтверждённой инфекцией Covid-19.

#covid-19 #здравоохранение #эпидемия #Латвия #грипп #смертность #заболеваемость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
