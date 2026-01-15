Следует ли в Латвии изменить существующий порядок переноса рабочих дней на субботу, если она выпадает между праздниками? В опросе выяснили мнение общества по этому и другим вопросам, связанным с работой и выходными, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Жителям Латвии в возрасте от 18 до 65 лет было предложено выразить мнение по различным инициативам, касающимся порядка работы и отдыха в стране.

Более трети (37%) респондентов указали, что поддерживают предложение отказаться от переноса рабочих дней, если один рабочий день выпадает между праздничными/выходными днями (18% — полностью поддерживают; 19% — скорее поддерживают).

При этом половина (52%) участников опроса заявили, что не поддерживают такую инициативу.

Около десятой части (11%) не выразили конкретного мнения по данному предложению.

Пятая часть (23%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет поддерживает инициативу об отказе от дополнительного выходного, если 18 ноября и/или 4 мая выпадают на выходной день. Однако большинство (68%) заявили, что не поддерживают такую идею.

Почти 9% респондентов не высказали определённого мнения по данному вопросу.

7% опрошенных выразили поддержку предложению отменить повышенную ставку оплаты труда за работу в праздничные дни. В то же время абсолютное большинство (88%) указали, что не поддерживают такую инициативу.

5% не выразили конкретного мнения по этому предложению.

ТВ3