Почти 40% жителей готовы отказаться от длинных выходных из-за переноса рабочих дней 2 3365

Наша Латвия
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почти 40% жителей готовы отказаться от длинных выходных из-за переноса рабочих дней
ФОТО: LETA

Следует ли в Латвии изменить существующий порядок переноса рабочих дней на субботу, если она выпадает между праздниками? В опросе выяснили мнение общества по этому и другим вопросам, связанным с работой и выходными, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Жителям Латвии в возрасте от 18 до 65 лет было предложено выразить мнение по различным инициативам, касающимся порядка работы и отдыха в стране.

Более трети (37%) респондентов указали, что поддерживают предложение отказаться от переноса рабочих дней, если один рабочий день выпадает между праздничными/выходными днями (18% — полностью поддерживают; 19% — скорее поддерживают).

При этом половина (52%) участников опроса заявили, что не поддерживают такую инициативу.

Около десятой части (11%) не выразили конкретного мнения по данному предложению.

Пятая часть (23%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет поддерживает инициативу об отказе от дополнительного выходного, если 18 ноября и/или 4 мая выпадают на выходной день. Однако большинство (68%) заявили, что не поддерживают такую идею.

Почти 9% респондентов не высказали определённого мнения по данному вопросу.

7% опрошенных выразили поддержку предложению отменить повышенную ставку оплаты труда за работу в праздничные дни. В то же время абсолютное большинство (88%) указали, что не поддерживают такую инициативу.

5% не выразили конкретного мнения по этому предложению.

ТВ3

Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    15-го января

    нет ! мы не готовы ! длинные выходные это прекрасно ! это маленький отпуск ! надо брать пример с наших соседей ! на новый год отдыхают две недели ! нет ! мы не готовы отказаться от выходных ! мы давно работаем за двоих ! мы выгораем и заболеваем ! 60 % не готовы работать как лошади на износ ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    8
    12
  • VU
    Vards Uzvards
    15-го января

    В зависимости от того как сформулирован один и тот же вопрос можно получить разные результаты опроса. Сама идея переноса бессмысленна, ибо от перемены мест слагаемых дней сумма выходных не меняется. Зато количество рабочих дней в неделю вдруг становится больше, что в свою очередь сбивает жизненный ритм сильнее, чем большое количество выходных подряд.

    15
    5

