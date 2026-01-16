Как следует из статистики Краславского краевого отделения ЗАГСа, в 2025 году в Краславском крае появились на свет 59 детей: 35 девочек и 24 мальчика.

Чаще всего девочек называли Меланией (3), а мальчиков – Даниэлсом (2) и Марком (2). Среди редких имен – Дилара, Кадрия, Селина, Миранс, Мустафа, Марселс.

В 2025 году Краславское краевое отделение ЗАГСа зарегистрировало 74 брака.

Кроме того, в течение минувшего года в Краславском крае были зафиксированы 322 смерти – скончались 167 мужчин и 155 женщин. Больше всего умерших в возрастной группе от 81 до 90 лет – 73 человека.