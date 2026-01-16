Baltijas balss logotype
В Краславском крае в прошлом году родились 59 детей. Умерших в 5 раз больше 1 401

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
grani.lv
Изображение к статье: В Краславском крае в прошлом году родились 59 детей. Умерших в 5 раз больше

Как следует из статистики Краславского краевого отделения ЗАГСа, в 2025 году в Краславском крае появились на свет 59 детей: 35 девочек и 24 мальчика.

Чаще всего девочек называли Меланией (3), а мальчиков – Даниэлсом (2) и Марком (2). Среди редких имен – Дилара, Кадрия, Селина, Миранс, Мустафа, Марселс.

В 2025 году Краславское краевое отделение ЗАГСа зарегистрировало 74 брака.

Кроме того, в течение минувшего года в Краславском крае были зафиксированы 322 смерти – скончались 167 мужчин и 155 женщин. Больше всего умерших в возрастной группе от 81 до 90 лет – 73 человека.

#рождаемость #демография #смертность #имена #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го января

    Каких национальностей родилось больше детей это пишут, с радостью, потому как родилось больше латышей. А вот, каких национальностей больше умерло, здесь молчание. Парадокс. Остаётся только догадываться, кого больше умерло, потому и не разглашается, столь неудобная информация.

    5
    1

