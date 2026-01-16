Baltijas balss logotype
Задержанный российский шпион работал на стройке, что использовал для сбора информации 2 2125

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
LETA
Изображение к статье: Задержанный российский шпион работал на стройке, что использовал для сбора информации

Один из задержанных в прошлом году и теперь обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин является менеджером в сфере строительства, и его рабочие обязанности облегчали получение информации о строительстве новых военных объектов, выяснило агентство ЛЕТА.

Обвинение, предъявленное 39-летнему мужчине, свидетельствует о том, что он по идеологическим мотивам по поручению российской военной разведки (ГРУ) незаконно собирал и передавал ГРУ сведения о местах нахождения военных объектов в Латвии, об объектах инфраструктуры, их особенностях, обеспечении безопасности, составе контингента НАТО, обучении, индивидуальном вооружении, местах проведения учений и другие сведения.

Для общения с ГРУ обвиняемый использовал аккаунт в приложении "Telegram".

Более подробную информацию прокуратура предоставит после завершения досудебного уголовного процесса.

Ранее сообщалось, что это одно из дел о шпионаже, которое Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру в декабре прошлого года. Обвиняемый был задержан СГБ 27 августа минувшего года, а уголовный процесс против него начат 21 августа.

В качестве меры пресечения к обвиняемому применено заключение под стражу.

В конце декабря СГБ передала в прокуратуру материалы еще одного уголовного дела в отношении другого гражданина Латвии в связи с незаконным сбором сведений о латвийской оборонной отрасли по поручению ГРУ. Обвинение пока не предъявлено.

#СГБ #Латвия #безопасность #telegram #шпионаж #прокуратура #ГРУ #Россия
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го января

    Не хватает у наших безопасников полёта фантазии - в соседней Эстонии "за шпионаж" посадили дворника, обычного дворника обычного многоквартирного дома. Какие он там выведал секреты на подметании дорожек, я не знаю, а эстонцы засекретили. Учитесь работать, латвийские контрразведчики!

  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    17-го января

    В раше аналогичные комментарии, ты бы уже 10-летний срок схлопотал.

