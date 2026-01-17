Ожидания жителей Латвии по размеру пенсий более чем вдвое превышают реальность — хотя средняя пенсия по возрасту в Латвии составляет менее 625 евро в месяц, 55% жителей считают, что для полноценной жизни на пенсии необходимо как минимум 1500 евро, свидетельствуют результаты опроса населения, проведённого дочерним предприятием банка Citadele — CBL Asset Management, пишет LETA.

Ещё 30% респондентов считают, что для полноценной жизни на пенсии нужно 1501–2000 евро в месяц, а каждый четвёртый (25%) указывает, что пенсия должна превышать 2000 евро в месяц.

Согласно информации Государственного агентства социального страхования за июнь прошлого года, в Латвии насчитывается 434 493 пенсионера, а средняя пенсия по возрасту составляла 624,85 евро. Самая высокая средняя пенсия зарегистрирована в Марупском крае — 780,89 евро, а самая низкая — в Резекненском крае, где она составляет 515,31 евро.

Пенсию менее 1000 евро в месяц как достаточную для полноценной жизни называют только 5% респондентов, что подтверждает: в понимании общества такой уровень дохода уже не считается адекватным для обеспечения старости.

Председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис указывает, что представления общества о финансово обеспеченной старости существенно отличаются от реальности. Это указывает на структурную проблему и необходимость самостоятельных действий — без дополнительных накоплений и целенаправленного финансового планирования значительная часть населения не сможет достичь того уровня финансового благополучия, который сама же считает необходимым для полноценной жизни.

Опрос показывает, что самые высокие ожидания по пенсиям наблюдаются среди молодых жителей — в возрастной группе от 18 до 39 лет 59% респондентов считают, что для полноценной жизни на пенсии необходимо как минимум 1500 евро в месяц. В возрастной группе от 60 до 74 лет такое мнение выражают 42% опрошенных.

В конце сентября прошлого года в Латвии было заключено почти 437 000 договоров третьего уровня пенсионного страхования. Общий объём накоплений в рамках третьего пенсионного уровня достиг почти 990 миллионов евро.

Опрос населения был проведён CBL Asset Management в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в январе 2026 года. В онлайн-опросе приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.