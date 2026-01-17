Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ожидания жителей по пенсиям превышают 1500 евро 0 5528

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ожидания жителей по пенсиям превышают 1500 евро
ФОТО: LETA

Ожидания жителей Латвии по размеру пенсий более чем вдвое превышают реальность — хотя средняя пенсия по возрасту в Латвии составляет менее 625 евро в месяц, 55% жителей считают, что для полноценной жизни на пенсии необходимо как минимум 1500 евро, свидетельствуют результаты опроса населения, проведённого дочерним предприятием банка Citadele — CBL Asset Management, пишет LETA.

Ещё 30% респондентов считают, что для полноценной жизни на пенсии нужно 1501–2000 евро в месяц, а каждый четвёртый (25%) указывает, что пенсия должна превышать 2000 евро в месяц.

Согласно информации Государственного агентства социального страхования за июнь прошлого года, в Латвии насчитывается 434 493 пенсионера, а средняя пенсия по возрасту составляла 624,85 евро. Самая высокая средняя пенсия зарегистрирована в Марупском крае — 780,89 евро, а самая низкая — в Резекненском крае, где она составляет 515,31 евро.

Пенсию менее 1000 евро в месяц как достаточную для полноценной жизни называют только 5% респондентов, что подтверждает: в понимании общества такой уровень дохода уже не считается адекватным для обеспечения старости.

Председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис указывает, что представления общества о финансово обеспеченной старости существенно отличаются от реальности. Это указывает на структурную проблему и необходимость самостоятельных действий — без дополнительных накоплений и целенаправленного финансового планирования значительная часть населения не сможет достичь того уровня финансового благополучия, который сама же считает необходимым для полноценной жизни.

Опрос показывает, что самые высокие ожидания по пенсиям наблюдаются среди молодых жителей — в возрастной группе от 18 до 39 лет 59% респондентов считают, что для полноценной жизни на пенсии необходимо как минимум 1500 евро в месяц. В возрастной группе от 60 до 74 лет такое мнение выражают 42% опрошенных.

В конце сентября прошлого года в Латвии было заключено почти 437 000 договоров третьего уровня пенсионного страхования. Общий объём накоплений в рамках третьего пенсионного уровня достиг почти 990 миллионов евро.

Опрос населения был проведён CBL Asset Management в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в январе 2026 года. В онлайн-опросе приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Читайте нас также:
#Латвия #молодежь #пенсии #старость #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
6
0
9
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Половина жителей Латвии недовольны своим здоровьем - опрос
Изображение к статье: Синоптики обнародовали прогноз на воскресенье в Латвии
Изображение к статье: Сахаров и Эйзенштейн здесь больше не живут? В Риге опять хотят переименовать улицы Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвийские пенсионеры и налоги: сколько будут высчитывать в 2026-м году Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: Так мы соседей не догоним...
Наша Латвия
4
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео