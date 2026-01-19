Совсем не обязательно дожидаться судного дня – когда в кризисную годину ликвидируют привычное место работы. Отныне все, кто полагает себя даже «подверженным риском безработицы лицами», могут обратиться в Государственное агентство занятости (ГАЗ) для участия в превентивных мероприятиях.

И, когда уже пробьет роковой час – у Вас на руках может оказаться сертификат профессиональной компетенции. Возможно и от партнерских организаций EURES – то есть служб занятости стран Евросоюза.

Вплоть до рейтинга Times

Подучиться, согласно улучшенной редакции правил от Министерства благосостояния, теперь можно будет и по специальностям весьма распространенным – и на тракториста, и даже по таким образовательным программам, что включены в Times Higher Education World Univercity Rankings. И то сказать, ведь отменили максимальную почасовую плату, которую обеспечивало государство – 15,16 евро.

Также тем, кто получил искомый купон от ГАЗ, можно будет записаться на крутые курсы, да еще и стипендию получить, причем даже за онлайновые штудии. Но в целом не более 500 евро за 2 года.

Тут самое важное, конечно, не пропускать ни дня занятий. Уважительными причинами признаются:

временная нетрудоспособность;

уход за больным ребенком;

вызов в следственное учреждение, прокуратуру или суд;

смерть близкого родственника I степени или супруга.

Важным обстоятельством является время занятий – как правило, с 8 до 18 часов, с перерывами. То есть полный рабочий день, сочетать с подработкой крайне затруднительно.

Душевнобольных проверят на практике

Некоторую оторопь вызывает сопоставление вышеприведенной – хотя уже отмененной – максимальной почасовой расценки курсов, с теми выплатами, которые велись в отношении лиц, получивших обучение. «Привлеченному к рабочему испытанию безработному с инвалидностью выплачивают стипендию в размере 2,50 евро за каждый час рабочего испытания». Т.е., за день труда наш человек с особыми надобностями, может заработать 20 евро…

«Особенно лица с нарушениями душевного характера, – отмечается в документе, – не могут объективно оценить соответствие состояния своего здоровья и способностей предлагаемой работе. Также во многих случаях это не может сделать и специалист по занятости Агентства, тем самым наиэффективнейший вид… это испытать их на практике», – такие опыты на людях проводят официальные борцы с безработицей.

Да, жестко. Латвийский союз свободных профсоюзов даже выпустил специальный отзыв: «Установление испытательных мероприятий особо в отношении лиц с инвалидностью является дискриминирующим». Но зато об инвалидах и позитивно подумали – к примеру, сурдопереводом их обеспечивают бесплатно.

Далеко ли до рабочего места?

Ну а если человек, как на зло, живет несколько в ином месте Латвии, где имеется работа? Тогда, как говорят, мы идем к вам!

«Содействие региональной мобильности занятых лиц есть совокупность мероприятий, предусматривающих, чтобы занятому оказывать финансовую поддержку для покрытия транспортных расходов и аренды жилых помещений в первые четыре месяца после начала правовых трудовых отношений», – обещают в ГАЗ.

Претендовать на такую помощь можно, начиная с 15-километрового расстояния. Вопрос, конечно, интересный – получат ли подобную поддержку жители массива Вецмилгравис, трудоустроенные в микрорайоне Катлакалнс, дистанция между коими 25 км?

«Не востребована на рынке труда»

Если вернуться к тем, кто еще не сделался «настоящими» безработными, но мысленно готовится к неизбежному, то запомним разделы пункта 178 Правил, по которым можно записаться на курсы, еще работая:

Ранее полученная профессиональная квалификация или профессиональный опыт не востребован на рынке труда, или он не соответствует установленным требованиям соответствующей профессии;

Утеряны профессиональные навыки, ибо в течение последних трех лет не работал по полученной профессии;

Нет ранее полученной профессиональной квалификации;

Работает по простой профессии согласно девятой основной группе Классификатора профессий;

Необходимость обучения подтвердил работодатель.

Кроме того, подверженными риску безработицы названы лица с инвалидностью (или намеревающиеся получить данный статус), а также в возрасте старше 50 лет.

На языках Старого Света

Кто платит – тот и заказывает музыку, и, так как средства для наших бездарбниексов идут через Брюссель, то и обучение они могут получать на официальных языках ЕС, а не только на местном, гос.

Оно и понятно – странам Запада выгодно получить с нас годный персонал, (пере)обученный за сравнительно невысокие затраты и говорящий на языке работодателя.

«В основном клиенты Агентства пополняют свои знания на таких международно признанных платформах, как EdX, Coursera, Google и Future Learn», – удовлетворенно отмечается в документе Министерства благосостояния. Однако, с точки зрения выхлопа обучение не такое уж суперэффективное – к примеру, по автошколам, где куют кадры будущих шоферов фур или трактористов, получается 60% успешной сдачи экзаменов.

«На практике наблюдается, что клиентам недостает платформ учебного предложения на латышском языке, в свою очередь платформы Латвии не соответствуют требованиям», – констатируется ведомством. Вот, казалось бы, куда коллеге Лиане Ланге направить свои, недюжинные, усилия! Но – нет.

И тебя вылечат

Немалая часть латвийцев остается вне рынка труда, в силу присущих им зависимостей. Но и тут государство идет навстречу каждому, кто готов взяться за ум: «В соответствии с регулированием Правил услуги нарколога клиентам Агентства обеспечиваются, расходы компенсируя…»

Завязавший и посвежевший соискатель честного труда, между прочим, может получить должную квалификацию по купону от ГАЗ прямо на рабочем месте – правда, это не распространяется на простые профессии.

Зато, что может особенно заинтересовать мужчин, возможности неформального образования предлагаются… Национальными вооруженными силами. То есть, можно научиться немножко стрелять, слегка ставить мины и вести кодированную радиосвязь. Всяко, в жизни пригодится. Только для этого, разумеется, все-таки необходимо быть гражданином Латвийской Республики, ЕС или же отдельной, братской, сражающейся страны.