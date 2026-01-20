"Некоторое время назад я получил травму – серьезный перелом ноги; после двух операций я физически не могу работать по основной работе (выдан листок нетрудоспособности).

Но при этом я могу консультировать по телефону или через Zoom, получая за это гонорар и, конечно же, оплачивая все налоги. Если я это сделаю, не будет ли это нарушением с моей стороны, из-за которого я потеряю оплату больничного? И есть ли ограничения – какого размера может составлять этот гонорар?»

Марика Зелчане, старший специалист отдела методического управления пособиями Государственного агентства социального страхования:

– Цель пособия по болезни — компенсировать застрахованному лицу утраченный трудовой доход в период временной нетрудоспособности. Следовательно, пособие по болезни назначается и выплачивается, если человек не выходит на работу и, таким образом, теряет доход, получаемый от оплачиваемой работы; или если самозанятое лицо теряет доход в результате наступления временной нетрудоспособности.

Получение пособия по болезни несовместимо с какой-либо оплачиваемой работой или получением дохода, включая упомянутые читателем консультации по телефону или через Zoom.

Внимание: если в период нетрудоспособности человек получал доход, то пособие по болезни за это время не полагается.

Нельзя получить пособие по временной утрате работоспособности, если вы не работаете у одного из работодателей по причине болезни, но продолжаете работать и получать доход у другого работодателя. Таким образом, если вы выполняете трудовые обязанности у другого работодателя, вы потеряете оплату больничного.

Законодатель установил: человек обязан вернуть выплаченное ему пособие по болезни, если VSAA установит, что во время получения пособия у этого человека были зарегистрированы доходы как у наёмного работника или самозанятого лица — соответственно, пособие было получено им необоснованно. В этом случае VSAA принимает решение о возврате (взыскании) переплаченной суммы пособия по болезни. Решение принимается на основании информации от Службы государственных доходов (СГД) о периодах, когда у человека были зарегистрированы доходы.

Однако если во время болезни доход самозанятого лица от хозяйственной деятельности составляет сумму меньше установленной в стране минимальной зарплаты (например 380 евро), и обязательные государственные социальные взносы уплачиваются в размере 10 % только на пенсионное страхование, то получение пособия по болезни ограничено не будет.

Также в случаях, если во время получения пособия по болезни работодатель в соответствии с коллективным договором или трудовым договором выплатит работнику материальную поддержку в денежном выражении, например, премию, пособие или компенсацию, – то такие доходы, получены не за выполнение работы, не повлияют на право получать пособие по болезни. То есть пособие по болезни выплачиваться будет.

Что касается ситуаций, когда человек одновременно получает назначенное пособие по болезни и авторские отчисления, важно понимать, в рамках какого из режимов уплаты налогов производятся взносы государственного социального страхования.

Если хозяйственная деятельность зарегистрирована в VID и человек сам платит налоги как самозанятое лицо в общем режиме, то с доходов, которые не достигают установленной в стране минимальной зарплаты, обязательные государственные социальные взносы уплачиваются в размере 10 % (то есть, только на пенсионное страхование). В таком случае одновременно получать пособие по болезни и авторский гонорар разрешено.

Если хозяйственная деятельность не зарегистрирована и оплату всех налогов производит лицо, выплачивающее авторское вознаграждение (особый режим получения авторского гонорара), то государственные взносы социального страхования должны выплачиваться в полном объёме (31,7%), а права на получение пособия по болезни не будет. В этом случае размер авторского гонорара не имеет значения — пособие по болезни нельзя будет получить даже тогда, если, например, гонорар составит 50 евро.

Если пособие по болезни уже было выплачено, но позже будет установлено, что в том же месяце, когда было выплачено данное пособие, был выплачен также и авторский гонорар, полученное пособие по болезни придется вернуть.