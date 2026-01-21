В Резекненском крае начат сбор подписей в связи с тревогой по поводу сокращения финансирования любительских художественных коллективов — 42 руководителям коллективов не предусмотрено вознаграждение, выяснило агентство LETA.

Жители Резекненского края, работники культуры и участники любительских коллективов в открытом письме выражают «серьёзную обеспокоенность процессами, происходящими в последнее время в культурном пространстве края».

«В публичном пространстве и прессе появилась информация о том, что для ряда любительских коллективов прекращается поддержка со стороны самоуправления и выплата вознаграждения их руководителям, что фактически приводит к прекращению деятельности этих коллективов. Эти решения были приняты без предварительного обсуждения с представителями отрасли, без публично доступных критериев и без ясной экономической и социальной оценки», — утверждают авторы письма.

Они подчёркивают, что любительские коллективы — это не просто досуг или бюджетная строка. Это основа местной культуры, сплочённости сообществ, участия жителей и социальной благополучности. Особенно в сельской местности любительские коллективы зачастую являются единственной возможностью для регулярной культурной жизни и общения, в том числе для пожилых людей.

В связи с этим жители призывают самоуправление «немедленно приостановить сокращение поддержки любительских коллективов и фактическую их ликвидацию до тех пор, пока ситуация не будет чётко и публично оценена». Также они просят «обнародовать все решения думы, распоряжения и критерии, на основании которых были приняты решения о поддержке или её прекращении».

Авторы письма считают, что самоуправлению необходимо провести анализ экономического и социального воздействия, оценив последствия этих решений для культурной жизни, сплочённости сообществ и долгосрочного бюджета края, а также начать открытый диалог с работниками культуры, руководителями коллективов и местными сообществами о будущем культурной жизни Резекненского края. Также необходимо разработать «понятную, прозрачную и устойчивую культурную политику, основанную на участии жителей, а не только на административных или краткосрочных бюджетных соображениях».

«Призываем самоуправление действовать ответственно, прозрачно и с уважением к своим жителям», — говорится в обращении к думе.

Заместитель председателя Резекненского края по вопросам народного хозяйства, образования, культуры и спорта Георгий Евсиков, отвечая на вопрос, принято ли решение, сначала заявил агентству LETA, что в ближайшие дни самоуправление опубликует информацию по этому вопросу.

Позже он подчеркнул, что ни один художественный коллектив в крае не был ликвидирован. «На Латвийском культурном портале "Культурные данные" зарегистрированы все коллективы Резекненского самоуправления, которым оно обеспечивает помещения и доступное техническое обеспечение», — сообщил вице-председатель.

Тем не менее, учитывая отрасли, поддерживаемые Латвийским национальным центром культуры, а также запланированные на 2025 год просмотры коллективов, организуемые Управлением культуры и туризма края, в 2026 году не предусмотрено вознаграждение для 43 руководителей коллективов.

В то же время, учитывая выраженное недовольство по поводу оценки со стороны Управления культуры и туризма, в настоящее время руководство края анализирует документы, касающиеся оценки коллективов и групп по интересам.

«Если будут выявлены нарушения или несоответствия в оценке коллективов, самоуправление восстановит оплату труда их руководителей и применит дисциплинарные меры к ответственным работникам», — пообещал Евсиков.